Dunărea Brăila a transferat o campioană olimpică, mondială și europeană

Kurtovic este. Ea este campioană olimpică în 2012 cu nationala Norvegiei, are în palmares două titluri de campioană mondială, în 2011 şi 2015, dar şi un titlu de campioană europeană, obţinut în 2016.De asemenea, în competiţiile intercluburi din Europa, ea deţine oKurtovicşi alături de CSM Bucureşti a câştigat titlul în Liga Naţională, Cupa României, dar şi Supercupa României.„Astept cu nerăbdare startul noului sezon. Am stat în România doi ani şi sunt fericită că mă reîntorc. Liga din România este una puternică şi pe noi, jucătoarele, acest lucru ne ambiţionează şi mai mult. Brăila a format o echipă cu jucătoare valoroase şi cu un tehnician profesionist şi sunt mândră că fac parte din acest proiect. Îmi doresc medalii şi să evoluăm în viitor în cupele europene. Sunt convinsă că vom realiza lucruri frumoase împreună",„Amanda Kurtovic este un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Titlurile de campioană olimpică, mondială şi europeană spun multe despre ea. Va fi o jucătoare de bază la noi în echipă, fiind considerată una dintre cele mai bune handbaliste din lume, pe postul de inter dreapta. Ne bucurăm că reuşim să aducem la Brăila jucătoare cu experienţă în campionate puternice şi competiţii internationale",, potrivit News.ro.