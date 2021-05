Vipers Kristiansand a câștigat Liga Campionilor la handbal feminin

Tot duminică, în finala mică a competiţiei, Gyor a învins pe ŢSKA Moscova, scor 32-21 (18-8).

Deţinătoarea trofeului, Gyor ETO, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinale, de Brest, cu 27-25, iar Vipers a trecut de ŢSKA Moscova, cu 33-30.

CSM Bucureşti a ratat dramatic să se califice la Turneul Final Four, după 32-27 şi 19-24 în sferturile cu ŢSKA Moscova.

CSM a mai jucat de trei ori la Turneul F4, în 2016, când a cucerit trofeul, 2017 şi 2018, când a încheiat cu medaliile de bronz.

