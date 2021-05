Legendarul Kobe Bryant, introdus în Hall of Fame postmortem

Ceremonia desfășurată la Mohegan Sun Resort & Casino din Uncasville, Connecticut, a fost amânată în august din cauza pandemiei Covid-19, potrivit Reuters.





De cinci ori campion în NBA, Kobe a murit anul trecut, la vârsta de 41 de ani, într-un accident de elicopter alături de fiica sa și alte șapte persoane, șocând lumea sportului profesionist și fanii.Soția lui Bryant, Vanessa, a oferit un discurs de acceptare în numele său. Legendarul Michael Jordan s-a aflat mereu lângă ea, el fiind cel care l-a introdus pe Bryant în Hall of Fame.„Dragă Kobe, îți mulțumesc că ești cel mai bun soț și tată care ai putea fi”, a spus Vanessa.„Îți mulțumesc că nu ai renunțat niciodată la noi.Îți mulțumesc pentru toată munca depusă", a adăugat văduva.De 18 ori participant în All-Star, Kobe s-a alăturat NBA-ului direct din liceu și a continuat să se bucure de una dintre cele mai impresionante cariere din istoria sportului.De două ori MVP al finalei NBA, Kobe a câștigat adorația fanilor de pe tot globul.Bryant,, cu 33.643 de puncte, a crescut idolatrizându-l pe Jordan, ulterior devenind adversari.„Kobe le-ar mulțumi tuturor oamenilor care l-au ajutat să ajungă aici, inclusiv persoanelor care s-au îndoit de el și persoanelor care au lucrat împotriva lui și i-au spus că nu-și poate atinge obiectivele. Până la urmă, s-a dovedit că au greșit", a spus Bryant pe când se afla în Iordania., de zece ori selecționată în All Star-ul Asociației Naționale de Baschet Feminin (WNBA) și de patru ori medaliată cu aurul olimpic, cât șiau fost și ei introduși în Hall of Fame.