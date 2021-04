Unul dintre cei mai buni pivoți din lume a semnat cu CSM București

, cu un palmares impresionant, a semnat marți un contract cu CSM București pe două sezoane, a anunțat echipa bucureșteană pe propriul site.Născută la Monster, oraș situat în provincia Zuid-Holland din Olanda, pe 23 decembrie 1990, Yvette Broch a debutat în handbalul olandez la HV Quintus, echipă din orașul Kwintsheul.După doi ani a urmat transferul la VOC Amsterdam, pentru care a evoluat timp de un an. Tot un sezon a jucat pentru formația spaniolă Balonmano Alcobendas, după care a plecat la Metz Handball.În cei, Yvette Broch a cucerit două titluri de campioană (2013, 2014), dar și titlul de cel mai bun pivot al sezonului 2014-2015, când gruparea franceză a încheiat competiția internă pe locul secund.În 2015,, în tricoul căreia. Yvette s-a aflat în lotul campioanei Ungariei la triumful echipei CSM București din sezonul 2015-2016 al EHF Champions League.După despărțirea de Gyor, pivotul olandez a luat o pauză competițională, apoi s-a întors la Metz, de unde a venit la CSM București.Yvette Broch are de asemenea în CV și un loc secund în sezonul 4 al cunoscutului concurs Holland's Next Top Model.: argintul la Campionatul Mondial din 2015 (Denmarca), bronz la Campionatul Mondial din 2017 (Germania) și argint la Campionatul European din 2016 (Suedia).