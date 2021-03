Handbal feminin: Antrenorul Horațiu Pașca a fost concediat de Gloria Bistrița după șase sezoane

"Rezultatele din ultima perioadă ne îndepărtează semnificativ de obiectivul propus, ceea ce ne pune în faţa deciziei de a întrerupe colaborarea cu antrenorul Horaţiu Paşca. Domnule profesor, vă mulţumim pentru contribuţia importantă adusă echipei de suflet a bistriţenilor, mai bine de şase sezoane.

Împreună am rescris istoria sportului bistriţean, am clădit o echipă, un nume dus peste hotare în cupele europene, am trăit emoţii la fiecare meci şi multe clipe de bucurie. Însă, actualele rezultate ale echipei cer schimbări, deşi nu ne-am fi dorit să ajungem la astfel de decizii. Vă apreciem şi vă dorim mult succes în carieră, să continuaţi să inspiraţi generaţii de sportivi", a transmis clubul bistriţean.





Noul antrenor, conform clubului interimar, va fi anunţat în următoarele zile.





Gloria Bistriţa ocupă locul 7 în clasamentul Ligii Naţionale, cu şase victorii şi tot atâtea înfrângeri, majoritatea obţinute în faţa formaţiilor din partea a doua a clasamentului (18 puncte), scrie News.ro.

Fost antrenor secund la echipa naţională, Horaţiu Paşca a declarat în această săptămână, la rândul său, după încă un eşec cu echipa, că "poate a venit vremea pentru o schimbare".