Cristina Neagu, acuzată de o jucătoare a Muntenegrului: Mi-a zis: "Te rog, lasă-ne să mai marcăm două goluri"

​"Chiar nu ne-am gândit deloc la calcule pentru alții. Când România a ajuns la un avans de 3 goluri, după ce noi am reușit să marcăm 25 de goluri, Cristina Neagu a venit lângă mine și mi-a zis de mai multe ori: . I-am spus: . Sunt sigur că, dacă ar fi fost invers, nici româncele n-ar fi gândit altfel decât mine și colegele mele",Jovanka Radicevic și Cristina Neagu au fost colege la CSM București în sezonul 2018-2019.Naționala de handbal feminin a României a reușit duminică să învingă Muntenegru, scor 28-25, în grupa 3 a turneului preolimpic de la Podgorica.Cu toate acestea, România nu s-a calificat la JO, pierzând la golaveraj în fața Norvegiei și Muntenegrului. România se înclinase sâmbătă în fața Norvegiei (24-29), iar Muntenegru reușise surpriza vineri contra Norvegiei (28-23).Primele două echipe din fiecare grupă se calificau la Tokyo.Muntenegru vs Norvegia 28-23Norvegia vs România 29-24România vs Muntenegru 28-25.