Naționala României de handbal feminin și-a aflat adversarele din preliminariile CE 2022

Echipa feminină de handbal a României va evolua în Grupa a doua a preliminariilor Campionatului European din 2022. Tricolorele vor înfrunta Danemarca, Austria și prima echipă din clasamentul grupei 3 de calificare.

