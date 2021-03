Lakers, fără starurile LeBron și Anthony Davis: Înfrângere la aproape 20 de puncte în ultimul meci din NBA

​Los Angeles Lakers a pierdut al doilea meci jucat fără starurile LeBron James și Anthony Davis, scor 128-111 împotriva lui New Orleans Pelicans. Este primul meci întreg pe care actuala campioană îl joacă fără starul LeBron.​





Meciul a fost unul dominat total de New Orleans Pelicans, care a condus chiar și cu 30 de puncte. Scorul pe sferturi a fost următorul: 32-29, 27-17, 43-30, 26-35.



Brandon Ingram, fost jucător la Lakers, a reușit 36 de puncte pentru Pelicans, urmat de coechipierul Zion Williamson cu 27 de puncte. De partea cealaltă, pivotul Montrezl Harrell a totalizat 18 puncte pentru actuala campioană NBA.



Kyle Kuzma, extremă la Lakers și un jucător important al acestora, a declarat după înfrângere: ”Trebuie să fim realiști. Este o provocare, dar nimic peste care nu am putea trece”.



Fără starurile echipei



Lakers joacă fără marile staruri ale echipei, Anthony Davis și LeBron James.



Anthony Davis, are o accidentare la gambă și o tendinoză care îl ține departe de teren deja de 15 meciuri. În același timp, starul LeBron a suferit o entorsă la glezna stângă în al doilea sfert al meciului de sâmbătă noapte contra celor de la Atlanta Hawks.



Au existat speculații conform cărora Solomon Hill (Atlanta Hawks) ar fi intrat intenționat în piciorul lui LeBron. Jucătorul a negat vehement acuzații, spunând că ”niciodată nu aș scoate din joc un oponent intenționat”. Nu se știe încă clar cât va lipsi James de pe teren, fiind vehiculat termenul vag de ”câteva săptămâni”.



Lakers joacă și fără puternicul centru Mark Gasol, care lipsește deja de 9 meciuri din cauza unor protocoale NBA de protecție împotriva înfectării cu Covid-19.



Lakers joacă următorul meci pe 26 martie împotriva celor de la Philadelphia 76ers, ocupanta primului loc al Conferinței de Est. Actuala campioană NBA a coborât deja pe locul 4 în Conferința de Vest.



Clasamentul NBA



Conferința de Vest



1. Utah Jazz

2. Phoenix Suns

3. LA Clippers

4. Los Angeles Lakers

5. Denver Nuggets

6. Portland Trail Blazers

7. San Antonio Spurs

8. Dallas Mavericks



Conferința de Est



1. Philadelphia 76ers

2. Brooklyn Nets

3. Milwaukee Bucks

4. Atlanta Hawks

5. New York Knicks

6. Charlotte Hornets

7. Miami Heat New

8. Boston Celtics.