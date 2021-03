Mesajul Cristinei Neagu după ratarea calificării la Jocurile Olimpice

După ratarea calificării la JO, unele dintre fetele de la naționala României de handbal au răbufnit. Crina Pintea a fost prima tricoloră care s-a plans de arbitraj, iar pe listă se află și Alexandru Dedu, președintele FRH. Cristina Neagu a venit cu un mesaj în cursul zilei de marți.



, s-a arătat și el nemulțumit de arbitraj. El a transmis la întoarcerea în țară că ”ceva nu a fost ok” la meciul de sâmbătă cu Norvegia. Acesta a adăugat că va ”face o adresă către IHF” în cazul în care profesioniștii cu care se va consulta vor concluziona că au existat nereguli.

Președintele Federației Române de Handbal (FRH), Alexandru Dedu , s-a arătat și el nemulțumit de arbitraj. El a transmis la întoarcerea în țară căAcesta a adăugat căîn cazul în care profesioniștii cu care se va consulta vor concluziona că au existat nereguli.





În plus, Dedu a criticat și presupunerile norvegienilor că naționala României ar fi plănuit un blat în meciul cu Muntenegru de duminică.

Prima manşă va avea loc la 16/17 aprilie, în România, iar manşa secundă la 20/21 aprilie, în Macedonia de Nord.

„Nu vreau să vorbesc despre cât de aproape am fost de calificare, sau despre arbitrajul din primul meci. Pentru că nimic nu mai contează acum,Dar lucrurile sunt uneori nedrepte, atât în sport cât și în viață”, a scris Neagu pe pagina proprie de Facebook.„Vreau în schimb să vă mulțumesc pentru susținere. Mesajele voastre mi-au ajuns la inimă și multe dintre ele mi-au făcut efectivȘi am vrut să știți asta”, a încheiat una dintre cele mai bune jucătoare de handbal a lumii.Anterior, Crina Pintea scria într-un mesaj faptul că ea consideră că a fost pedepsită pe nedrept, când a fostal partidei cu Muntenegru, la un fault asupra lui Grbic, iar astfel a ratat finalul confruntării şi posibilitatea de a pune umărul la calificare, mai ales că România a încheiat cu victorie, 28-25, şiPivotul României a încheiat totuși într-o notă pozitivă, susținând căşi se va ridica din nou, iar ”pentru RomâniaNaționala de handbal feminin a României a reușit duminică, scor 28-25, în grupa 3 a turneului preolimpic de la Podgorica.Cu toate acestea,, pierzând la golaveraj în fața Norvegiei și Muntenegrului. România se înclinase sâmbătă în fața Norvegiei (24-29), iar Muntenegru reușise surpriza vineri contra Norvegiei (28-23).Primele două echipe din fiecare grupă se calificau la Tokyo.Muntenegru vs Norvegia 28-23Norvegia vs România 29-24România vs Muntenegru 28-25Naţionala feminină de handbal a României, în play-off-ul pentru calificarea ladin decembrie.