Crina Pintea, după ratarea calificării la JO: "Nişte oameni şi-au bătut joc de o muncă asiduă"

Jucătoarea consideră că a fost pedepsită pe nedrept, când a fost eliminată în minutul 41 al partidei cu Muntenegru, la un fault asupra lui Grbic, iar astfel a ratat finalul confruntării şi posibilitatea de a pune umărul la calificare, mai ales că România a încheiat cu victorie, 28-25, şi mai avea nevoie de două goluri pentru a merge la Tokyo.





"Am crezut cu toată fiinţa mea că ne vom califica, am crezut zi şi noapte, am crezut când mă antrenam, am crezut când jucam, am crezut când câştigam, am crezut când pierdeam, am crezut când plângeam, am crezut când mă durea, am crezut MEREU. Şi da, se putea, însă din nou am fost pedepsită pe nedrept, din nou nişte oameni şi-au bătut joc de o muncă asiduă, şi-au bătut joc pentru că noi suntem mici, mici de tot, pentru că nu contăm. M-am săturat", a mai afirmat Pintea.





În final, Crina Pintea spune că nu va ceda şi se va ridica din nou, iar pentru România va lupta <până la finalul carierei>.

"Ştiu că mă voi ridica, pentru că asta ştiu eu să fac, ştiu că voi lupta, pentru că aşa sunt eu construită, ştiu că voi munci de trei ori mai mult, pentru că nu-mi este frică de muncă. Dar frica că voi fi pedepsită din nou va rămâne pe veci, pentru că asta mi s-a întâmplat de-a lungul anilor, am fost pedepsită pentru că am îndrăznit să visez, pentru că am fost mai puternică şi pentru că atunci când unii oameni nu te pot opri prin fair-play apelează la jocuri de culise. Eu voi lupta pentru mine, pentru echipă, pentru România până la finalul carierei mele".





În grupa 3 a turneului preolimpic, România a pierdut cu Norvegia (24-29) şi a învins (28-25), iar Norvegia a cedat cu gazdele (23-28), astfel că toate echipele au încheiat cu câte 2 puncte, însă România a ratat calificarea la golaveraj, având nevoie de încă două goluri în meciul cu Muntenegru.





Naţionala României a mai participat de patru ori în istoria sa la Jocurile Olimpice, cu următoarele clasări: locul 4- în 1976, locul 7 - 2000, locul 7 - 2008, locul 9 - 2016.





"Nedrept!!! 6 ani în care am muncit cu toata fiinţa mea, am transpirat prin toţi porii, am lucrat cu mine, fizic şi psihic, am căutat să mă dezvolt şi am căutat răspunsuri la ce nu îmi era clar. Când am ratat Jocurile Olimpice din 2016 am vrut să renunţ pentru că a fost nedrept, muncisem atât de mult în anul ăla încât mi se părea imposibil că voi rămâne acasă, dar, totodată, ceva în interior îmi spunea că se va întâmpla asta.Când cei apropiaţi mă vedeau cum muncesc, pur şi simplu se minunau, pentru că nu aveam milă de mine, pentru că în fiecare dimineaţă la ora 5 eu alergam, când părinţii mei se trezeau, eu mă întorceam de la alergare, pentru că munceam dimineaţa, prânz şi seara, dar a contat? NU. Am rămas acasă şi am plâns zile întregi...Dupa un timp, când mi-a trecut supărarea, am căutat imaginea cu medalia pentru Jocurile Olimpice Tokyo 2020, pe care am pus-o ca şi wallpaper pe telefon şi mi-am promis şi propus că voi munci de două ori mai mult şi că eu voi merge la următoarea ediţie. Aşa am facut, am trecut prin multe, dar niciodată nu am renunţat la ce-mi propusesem, zilnic gândul meu era Tokyo, de fiecare dată când deschideam telefonul vedeam imaginea",