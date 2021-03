România, în afara JO - Pe cine dă vina președintele Federaţiei Române de Handbal

Alexandru Dedu, președintele Federației Române de Handbal (FRH), a anunțat că forul pe care îl conduce va înainta un memoriu către IHF după Turneul Preolimpic în urma căruia naționala noastră nu a reușit calificarea la JO. Acesta a adăugat că motivul este arbitrajul, care în opinia sa a lăsat de dorit în partida pierdută sâmbătă în fața Norvegiei (24-29).





Ce a declarat Alexandru Dedu la sosirea în țară



Despre suspiciunile de blat și arbitraj



"Este greu, este trist să câştigi şi să nu te califici. Este o competiţie normală, avem jucătoare cu mare experienţă, care au mai trecut prin astfel de momente. Nu astăzi (n.r. - duminică) s-a pierdut calificarea, ieri s-a pierdut calificarea. Noi nu am făcut un joc reuşit”.



„Nu vreau să mă antrepronunţ, o să facem o analiză a arbitrajului de alaltăieri (n.r. - sâmbătă), pentru că mie mi s-a părut că ceva nu a fost ok”.







„În cazul în care ceea ce cred că am văzut se adevereşte, o să analizăm asta într-un colectiv de profesionişti, vom face o adresă către IHF, apropo de acest lucru. (n.r. - despre bănuielile norvegienilor, că România ar fi putut aranja meciul cu Muntenegru) Să le fie ruşine! De la oamenii din nord ne aşteptăm să aibă un anumit tip de comportament. După arbitrajul pe care l-au avut, au curajul să vorbească în felul acesta? Să le fie ruşine!”

România vs Muntenegru 28-25





Lista echipelor calificate la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Cristina este un exponent de valoare al handbalului mondial, dar aşa cum am văzut nu este suficient (n.r. - pentru echipa României) Sunt convins (n.r. - că Neagu va participa la JO de la Paris din 2024)! Cristina are un vis şi să dea Dumnezeu să şi-l îndeplinească", a afirmat Dedu, la revenirea în ţară, conform News.ro."Din gură, este foarte uşor. Cred că răspunsul la toate întrebările astea le găsiţi chiar la jucători şi la jucătoare. O să analizăm, o să discutăm în cadrul federaţiei şiContestatarii să se oprească din a mai contesta antrenorii şi atunci o să aibă o viaţă mai lungă."Naționala de handbal feminin a României a reușit duminică, scor 28-25, în grupa 3 a turneului preolimpic de la Podgorica.Cu toate acestea,, pierzând la golaveraj în fața Norvegiei și Muntenegrului. România se înclinase sâmbătă în fața Norvegiei (24-29), iar Muntenegru reușise surpriza vineri contra Norvegiei (28-23).Primele două echipe din fiecare grupă se calificau la Tokyo.Muntenegru vs Norvegia 28-23Norvegia vs România 29-24