Handbal feminin: Lista echipelor calificate la JO de la Tokyo după turneele preolimpice

Naţionalele de handbal feminin ale Spaniei, Suediei, Ungariei, Rusiei, Muntenegrului şi Norvegiei s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după încheierea, duminică, a turneelor preolimpice găzduite de Muntenegru, Ungaria şi Spania. România a ratat calificarea la golaveraj.

Turneele preolimpice, rezultate și clasamente:

Grupa 1 (în Spania):

1. Spania (59-44 golaveraj) 3 puncte

Grupa 2 (Ungaria):

Grupa 3 (Muntenegru):





Naţionala României a mai participat de patru ori în istoria sa la Jocurile Olimpice, cu următoarele clasări: locul 4 - în 1976, locul 7 - 2000, locul 7 - 2008, locul 9 - 2016.





Cristina Neagu, căpitanul naţionalei tricolore, a participat la ediţiile JO din 2008 şi 2016, iar acum a ratat şansa de a participa la ultima Olimpiadă din carieră, potrivit propriei declaraţii.





Jocurile Olimpice de la Tokyo, amânate un an din cauza pandemiei, se vor desfăşura între 23 iulie şi 8 august, informează News.ro.

Acestea se alătură echipelor deja calificate, adică Japonia, Franţa, Brazilia, Coreea de Sud, Angola şi Olanda.Spania vs Suedia 28-28Suedia vs Argentina 34-21Spania vs Argentina 31-162. Suedia (62-49) 33. Argentina (37-65) 0Ungaria vs Kazakhstan 46-19Rusia vs Serbia 29-24Ungaria vs Serbia 31-23Rusia vs Kazakhstan 33-26Serbia vs Kazakhstan 42-30Rusia vs Ungaria 29-231. Rusia (91-73) 62. Ungaria (100-71) 43. Serbia (89-90) 24. Kazakhstan (75-121) 0Muntenegru vs Norvegia 28-23Norvegia vs România 29-24România vs Muntenegru 28-251. Muntenegru (53-51) 22. Norvegia (52-52) 23. România (52-52) 2