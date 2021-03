Ce își reproșează selecționerul Adrian Vasile după ratarea calificării la JO de la Tokyo

S-ar putea să te mai intereseze și:



De știut: Muntenegru și Norvegia s-au calificat la Jocurile Olimpice, pe ele le vom vedea la vară la Tokyo.





România a participat de patru ori în istoria sa la Jocurile Olimpice: locul 4 - la ediția din 1976, locul 7 - la ediția din 2000, locul 7 - la ediția din 2008, locul 9 - la ediția din 2016.





Cristina Neagu a evoluat la două ediții ale JO: 2008 (Beijing) și 2016 (Rio de Janeiro). Sportiva noastră a declarat recent că aceasta ar fi putut fi ultima Olimpiadă la care să joace.

"Este un moment foarte trist, un moment amar. Importanța acestui meci a fost uriașă, era un mare vis pentru noi, pentru fete. S-au luptat pentru momentul ăsta timp de 4 ani. E foarte greu să vorbesc.Am simțit că eram acolo, am fost aproape. Ce contează cel mai mult e că toată lumea a lăsat energia pe teren, că fetele au jucat cu inima. Contează pentru viitor. Azi suferim mult, ne va lua ceva să ne revenim, dar viitorul e în față și trebuie să luăm lucrurile bune.Când mă uit în oglindă asta simt, că trebuia să încerc ceva mai devreme",, după meciul cu Muntenegru.”De ce nu să nu o mai văd în lot? De ce să n-o mai văd şi pentru Paris (n.r. JO din 2024)? E important să fie sănătoasă, cred că şi peste trei ani va fi aceeaşi jucătoare bună. Peste trei ani poate fi la echipa naţională, a demonstrat cât ţine la echipa naţională şi e un adevărat căpitan. Ea marchează multe goluri, dă multe pase decisive, creează spaţii, dar şi colegele ei muncesc pentru ea.Ne place să urcăm pe cineva pe un piedestal, dar şi să-l răstignim apoi. Trebuie să muncim în handbalul românesc al naibii de mult şi al naibii de bine, astfel ca peste trei ani să găsim un nucleu mai mare de jucătoare care să-şi aducă aportul, aşa cum este Cristina Neagu” -"A fost o victorie amară. Am avut prea multă dorință și cred că asta ne-a împiedicat să marcăm golurile necesare calificării. Vreau să felicit echipele adverse și îmi pare rău că nu ne-am calificat. Nu aș vrea să lăsăm capul jos, iar colegele mele să renunțe la acest vis, chiar dacă multe dintre noi nu vor mai fi aici",