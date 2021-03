​LiveText România vs Norvegia 12-15 (Rep. II)

Turneul preolimpic de la Podgorica



Duminică, de la ora 17:00, tricolorele se vor duela cu Muntenegru.

Este prefațată o confruntare ”de foc” având în vedere că Norvegia este ”condamnată” să câștige în fața României pentru a mai avea vreo șansă la calificare.



Calculele actuale



Rezultatul de vineri seară a dat peste cap ”calculele” grupei. Pentru România, disputa cu Norvegia era văzută ca un meci ”de sacrificiu”, în condițiile în care handbalistele noastre pleacă clar cu șansa a doua. Acum, totul s-a complicat:

Dacă România câștigă cu Norvegia, este deja calificată la JO. Dacă România reușește o remiză cu nordicele, îi este suficient să piardă la 4 sau mai puține goluri cu Muntenegru. România se poate califica și cu o înfrângere la 5 goluri în fața Muntenegrului, dar trebuie să marcheze minim 24 de goluri (desigur, dacă ar remiza cu Norvegia).

Ultima variantă ar fi, în cazul în care pierde cu Norvegia, România trebuie să învingă Muntenegrul. S-ar ajunge la egalitate între cele trei echipe, caz în care ar conta golaverajul.

Lotul României



Portari: Dumanska, Dedu, Hosu



Extreme stânga: Iuganu, Florica



Interi stânga: Neagu, Perianu, Polocoșer



Centri: Laslo, Buceschi, Pristăvița; Andreea Popa



Interi dreapta: L. Popa



Extreme dreapta: Moisă, Seraficeanu



Pivoți: Pintea, Ostase, Băcăoanu.



Componența celorlalte grupe:



Grupa 1 (în Spania): Spania, Suedia, Argentina, Senegal;



Grupa 2 (Ungaria): Rusia, Serbia, Kazakhstan, Ungaria.



Primele două clasate în fiecare din cele trei grupe se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo.



Buceschi pasează riscant pentru Pintea, dar pivotul nostru a fost ținut de trei adversare și am pierdut încă o minge.Reistad pătrunde și marchează cu o aruncare lângă bară (12-15).Pintea calcă în semicerc, ratăm o ocazie bună...Încă o intervenție bună pentru Dumanska - a apărat șutul lui Kristiansen.Min 34: Cristina Neagu trimite pe centrul porții, dar Lunde nu este atentă și scapă mingea (12-14).Dumanska apără o aruncare din extremă a lui Aune.Buceschi aruncă în bara transversală, încă un atac ratat...Neagu aruncă peste poartă, dar a fost împinsă clar. Frafjord scapă fără eliminare.Norvegia pleacă rapid în atac și Kristiansen înscrie (11-14).Moisă aruncă în baraj, mingea revine la ea, dar aceasta trimite direct pe direcția lui Lunde.Lunde apără cu piciorul aruncarea Cristinei Neagu, dar mingea iese în aut și vom avea posesia în continuare.A început repriza secundă. România se află în atac (vom evolua în inferioritate numerică pentru încă un minut).România a aruncat mai des la poartă (23-19), dar Norvegia a fost mult mai precisă. 6 dintre golurile norvegiencelor au venit de la 7 metri.Norvegia conduce cu 13-11.Neagu încearcă o aruncare dintr-o poziție dificilă în ultima secundă, dar Lunde respinge fără probleme.Min 29: Skogrand este foarte precisă de la 7 metri, înscrie din nou (11-13).Oftedal intră nestingherită prin defensiva noastră, lovește bara, dar primește aruncare de la 7 metri.Thorir Hergeirsson simte momentul bun al tricolorelor și cere time-out.Laslo faultează în atac... Aruncarea sa a fost una bună, printre picioarele lui Lunde, dar golul nu este validat.Min 28: Neagu deschide perfect jocul cu o pasă peste apărarea norvegiencelor și Moisă înscrie cu o aruncare cu podeaua (11-12).Paradă superbă a Denisei Dedu. Jacobsen a încercat o aruncare la colțul scurt.Laslo lovește bara, mingea ajunge la Moisă, dar această nu își deschide suficient unghiul și aruncă în Lunde.Norvegia ratează o aruncare de la mare distanță, dar Laslo nu este inspirată și Lunde parează.Cristina Neagu marchează al cincilea său gol cu o aruncare de la distanță (10-12).Adi Vasile cere primul time-out al partidei.Min 24: Jacobsen înscrie din extremă, Norvegia are trei goluri în față (9-12).Chiar dacă inițial a părut că Florica a fost faultată, arbitrii au decis că aceasta a călcat în semicerc.Skogrand mai marchează o dată, Norvegia se desprinde pentru prima oară la două goluri (9-11).A cincea aruncare de la 7 metri pentru Norvegia... Kristiansen a fost faultată.Aruncarea Cristinei Neagu este deviată, dar nu obținem cornerul pentru că Lunde atinge mingea în ultimul moment.Perianu faultează în apărare și este eliminată două minute. Dumanska intră în poartă, dar Skogrand înscrie din nou de la 7 metri (9-10).Pintea este ținută de două adversare și primește aruncare de la 7 metri. Solberg intră în poartă, dar Neagu o învinge (9-9).Min 20: Reistad aruncă pe centrul porții, dar Denisa Dedu își alesese deja o parte și Norvegia revine în avantaj (8-9).Min 18: Mingea aruncată de Laura Moisă intră în poartă după ce lovește bara.Brattset face rost de o aruncare de la 7 metri, Skogrand înscrie din nou (7-8).Florica faultează în atac, ratăm un atac important.Min 16: Oftedal pătrunde prin centrul apărării și înscrie fără probleme (7-7).După ce Lunde parează aruncarea Cristinei Laslo, mingea este recuperată și Cristina Neagu marchează cu o aruncare în vinclu (7-6).Reistad obține o aruncare de la 7 metri. Skogrand îi ia locul Norei Mork și egalează (6-6).Eliza Buceschi pare să fie în formă mare - pătrunde superb și înscrie al doilea gol consecutiv (6-5).Skogrand egalează rapid, după ce a fost scăpată din marcaj (5-5).Min 13: Eliza Buceschi scapă singură cu Lunde și înscrie.Încă o paradă a Denisei Dedu! A blocat-o din nou pe Skogrand.Aruncarea Cristinei Neagu este deviată, Lunde reține.Kristiansen o pune jos pe Buceschi, dar nu este eliminată.Aune calcă în semicerc, scăpăm fără gol primit.Din păcate, Lunde are o intervenție la fel de bună în fața Laurei Moisă.Încă o paradă pentru Denisa Dedu! A apărat aruncarea lui Kristiansen.Denisa Dedu blochează cu piciorul aruncarea Norei Mork de la 7 metri.Dedu are o paradă în fața lui Skogrand, dar Norvegia primește aruncare de la 7 metri.Min 9: O primă rachetă a Cristinei Neagu. De la 9 metri, jucătoarea noastră o lasă fără răspuns pe Lunde (4-4).Min 8: Herrem intercepționează o pasă a Elizei Buceschi și Norvegia conduce pentru prima oară (3-4).Aune egalează din extremă (3-3).Neagu înscrie, dar Pintea a faultat în atac și golul nu este validat.De pe pivot, Brattset reduce din diferență (3-2).Min 6: Neagu o învinge pe Lunde de la 7 metri, ne distanțăm la două goluri (3-1).Buceschi lovește bara, dar obține o aruncare de la 7 metri (a fost faultată de Aune).Skogrand ratează o aruncare, rămânem în avantaj.Aruncarea Elizei Buceschi este deviată și Lunde respinge fără probleme.Avem noroc: Lunde respinge cu piciorul, dar mingea este recuperată rapid.Min 3: Oftedal reduce din diferență de la 9 metri.Pintea înscrie din nou din pasa Cristinei Neagu (2-0).Fetele noastre recuperează încă o minge. Tricolorele nu s-au grăbit, au preferat un atac pozițional.Min 2: Crina Pintea deschide scorul după ce a primit o pasă de la Cristina Neagu.O primă intervenție bună în apărare. Norvegiencele au încercat o lansare în extremă, dar mingea a fost blocată. Chiar dacă Norvegia a rămas în atac, Skogrand a ratat o pasă și posesia le revine tricolorelor.A început partida. Norvegia are primul atac.În Verde Complex din Podgorica se aude imnul României.