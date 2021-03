A murit la doar 19 ani după ce a fost lovit de un puc

Pucul a lovit zona capului şi jucătorul a fost internat în stare gravă. Doctorii s-au luptat pentru viaţa sa timp de trei zile", a anunţat clubul jucătorului, potrivit CNN.



Un minut de reculegere va fi ţinut în memoria sa la partidele din play-off-ul ligii profesioniste KHL, informează News.ro.



Dynamo Saint Petersburg defenseman Timur Faizutdinov has tragically passed away at the age of 19.



He had received a fatal head injury during an MHL match against Loko in Yaroslavl on March 12.



SKA Hockey Club extends its deepest condolences to Timur's family and friends.