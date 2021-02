OFICIAL Crina Pintea pleacă de la CSM București

​Clubul Gyor Eto a anunţat transferul jucătoarei Crina Pintea de la CSM Bucureşti, pivotul naţionalei României urmând să meargă la echipa din Ungaria după finalul actualului sezon.





"Am amintiri frumoase de la Gyor, pentru că în jumătatea de an în care am mai evoluat acolo am câştigat totul cu fetele.







Am câştigat Liga Campionilor cu echipa, acesta fiind cel mai mare succes din cariera mea până acum. Aştept cu nerăbdare să lucrăm împreună din vară, vreau să continui să câştig medalii", a spus Pintea.



Ea va semna un contract pe două sezoane cu campioana Europei, pentru care a mai jucat în a doua parte a sezonului 2018/2019, transmite News.ro.



Crina Pintea, 30 de ani, este la CSM Bucureşti din vara anului 2019. Ea a mai evoluat la Paris 92, HC Zalău şi Thuringer.