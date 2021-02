​Rugby Europe Championship: România a câștigat la "masa verde" meciul cu Belgia, scor 28-0

“Noi suntem dezamăgiţi că nu am jucat meciul, aveam nevoie să câştigăm acest meci pe teren pentru că nu am mai jucat de un an de zile şi era o pregătire foarte bună pentru ediţia din acest an a competiţiei, pentru debutul campaniei de calificare la Cupa Mondială. Ne pare rău de acestă situaţie, suntem sportivi, aşa cum am mai spus, ne dorim să câştigăm jucând, înţelegem că a fost o situaţie deosebită, cred că nici belgienii nu şi-au dorit acest lucru, nu cred că a depins de ei, a fost decizia autorităţilor de acolo.

Pe de altă parte cred că după atâta muncă pe care am depus-o în pregătirea acestui meci meritam rezultatul acesta şi sunt sigur că la fel ar fi fost şi în teren. Cel puţin ultimele două săptămâni de pregătire au fost foarte grele, am stat într-o parte, ne-am pregătit în alta la teren, în alta la sală, în alta la recuperare, cantonament închis, nu am avut voie să interacţionăm cu nimeni, am stat departe de familie, de prieteni, iar programul zilnic a fost: antrenamente, masă şi somn.

Staff-ul a gestionat foarte bine situaţia mai ales după anunţul făcut de Rugby Europe că meciul se suspendă, am primit o zi liberă pentru că băieţii au căzut moral: te pregăteşti la intensitate maximă, aştepţi să joci şi apoi afli că nu mai are loc meciul. Repet, ne-am fi dorit să jucăm meciul pentru că avem nevoie de meciuri înainte de a începe ediţia 2021“, a declarat Eugen Căpăţînă, vicecăpitanul Stejarilor.





Clasamentul ediţiei 2020 a Rugby Europe Championship, va fi definitivat după disputarea pe 7 februarie a celor două meciuri restante, Spania – Portugalia şi Georgia – Rusia.





Play-off-ul dintre ultima clasată în ediţia 2020 a Rugby Europe Championship şi câştigătoarea Trophy, Olanda va trebui să se dispute până pe 13 iunie 2021. Câştigătoarea va disputa meciurile din ediţia actuală a REC în lunile iulie şi noiembrie.





De asemenea, Colegiul Director a decis menţinerea datelor de disputare a ediţiei 2021, care va debuta în weekendul 6-7 martie, se va desfăşura de-a lungul lunii şi va continua apoi în iulie, informează Federaţia Română de Rugby, informează News.ro.

Programată pentru data de 7 februarie, la Craiova, pe Stadionul "Ion Oblemenco", partida dintre România şi Belgia a fost suspendată după ce Rugby Europe a anunţat că a fost informată că delegaţia belgiană nu poate părăsi ţara pentru a ajunge în România.