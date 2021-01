​CM Handbal (m): Qatar s-a calificat în sferturi după o revenire spectaculoasă - Danemarca, Spania și Ungaria merg mai departe

Rezultatele înregistrate luni:

Sferturile de finală:​

Spania vs Norvegia

Franța vs Ungaria

Suedia vs Qatar.



President Cup (clasările inferioare) Locurile 25-26

Tunisia vs Austria

Locurile 27-28

DR Congo vs Chile

Locurile 29-30

Angola vs Maroc



Locurile 31-32





Coreea de Sud vs Capul Verde.

Condusă cu 11-4 după un început foarte bun al argentinienilor, selecționata Qatarului a recuperat șase goluri până la pauză (13-12) și s-a impus după o repriză secundă echilibrată: a preluat conducerea la 21-20 și nu a mai cedat-o până la final - 26-25.Partidele din sferturi se vor disputa în 27 ianuarie, urmate de semifinale, în 29 ianuarie, şi finalele pentru medalii, în 31 ianuarie.​Brazilia vs Uruguay 37-17Spania vs Ungaria 36-28Polonia vs Germania 23-231. Spania 9 puncte (162-134 golaveraj)2. Ungaria 8 (160-131)3. Germania 5 (155-122)4. Polonia (138-119)5. Brazlia 3 (136-139)6. Uruguay 0 (88-192)Japonia vs Bahrain 29-25Qatar vs Argentina 26-25Danemarca vs Croația 38-261. Danemarca 10 (169-116)2. Qatar 6 (132-135)3. Argentina 6 (120-121)4. Croația 5 (128-132)5. Japonia 3 (138-147)6. Bahrain 0 (107-143).DR Congo vs Capul Verde 10-0 (la masa verde)Tunisia vs Angolia 34-291. Tunisia 6 (82-51)2. DR Congo 3 (64-69)3. Angola 2 (70-66)4. Capul Verde 0 (0-30).Danemarca vs EgiptCM din Egipt este primul care se desfăşoară cu 32 de echipe la start, iar meciurile vor avea loc în patru oraşe, însă fără spectatori, din motive pandemice. România nu se află printre participante.