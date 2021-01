​CM Handbal (m): Spectacol ofensiv oferit de Slovenia (51-29 vs Coreea de Sud) - Rezultatele zilei

Grupa E

Cele 32 de echipe sunt împărţite în opt grupe, din care primele trei clasate vor merge mai departe, iar ultimele clasate vor continua în President Cup, pentru clasările inferioare. Grupele principale vor fi patru de câte şase echipe, iar cele de pe primele două locuri vor avansa ulterior în sferturile de finală, fază din care se joacă eliminatoriu până la finala programată în 31 ianuarie.





Partidele din grupe se vor încheia în 19 ianuarie, apoi vor avea loc cele din grupele principale, între 21-25 ianuarie, urmate de sferturi, în 27 ianuarie, semifinale, în 29 ianuarie, şi finalele pentru medalii, în 31 ianuarie, potrivit News.ro.





Semifinalele şi finalele se vor disputa doar la Cairo.





Campioana mondială en-titre este Danemarca.





Naţionala României nu va participa, calificările europene fiind anulate din motive pandemice, astfel că la CM din Egipt au ajuns primele 13 clasate la Campionatul European din 2020, alături de Danemarca, deţinătoarea titlului mondial, precum şi de Polonia şi echipa Federaţiei Naţionale de Handbal a Rusiei, care au primit wild-card. La CE din 2020, România nu a participat.





Ultima dată, tricolorii au participat la ediţiile CM din 2009 şi 2011, când s-au clasat pe locul 15, respectiv 19. Palmaresul României include patru titluri mondiale (1961, 1964, 1970, 1974) şi două medalii de bronz (1967, 1990).

Elveția vs Austria 28-25Franța vs Norvegia 28-24Algeria vs Maroc 24-23Portugalia vs Islanda 25-23Suedia vs Macedonia de Nord 32-20Belarus vs Federația Rusă 32-32Slovenia vs Coreea de Sud 51-29CM din Egipt este primul care se desfăşoară cu 32 de echipe la start, iar meciurile vor avea loc în patru oraşe, însă fără spectatori, din motive pandemice. România nu se află printre participante.