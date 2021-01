Mutare spectaculosă în NBA: James Harden a plecat de la Houston Rockets

Baschetbalistul James Harden, principalul marcator în ultimele trei sezoane ale NBA, care şi-a exprimat recent dorinţa de a părăsi echipa Houston Rockets, a fost transferat la Brooklyn Nets, informează ESPN şi site-ul The Athletic, citate de lefigaro.fr.





Niciuna dintre cele două francize nu a oficializat încă tranzacţia, descrisă drept "blockbuster" de mass-media americană şi care ar include alte două cluburi, Indiana Pacers şi Cleveland Cavaliers, privind achiziţia de jucători din "draft-ul" NBA, transmite News.ro.



Harden, 31 de ani, va fi coechipier la Nets cu alţi doi mari baschetbalişti, Kevin Durant, cu care a mai jucat trei sezoane (2009-2012) la Oklahoma City Thunder, şi Kyrie Irving.



Harden îşi exprimase dorinţa de a părăsi Houstonul în noiembrie, cu Brooklyn Nets ca destinaţie preferată. Divorţul cu Rockets a devenit inevitabil în ultimele ore, după ce şi-a criticat, marţi seară, foştii coechipieri şi nivelul echipei, după o a doua înfrângere consecutivă, scor 100-117, împotriva celor de la Los Angeles Lakers.



"Suntem foarte departe de celelalte echipe. Evident, nu există chimie, lipseşte talentul, totul a devenit clar în ultimele două meciuri", a spus Harden.



Ca o consecinţă a acestor afirmaţii, el nu s-a antrenat cu Rockets miercuri.



"Am considerat că este mai bine pentru grup şi pentru James să nu vină la antrenament", a declarat tehnicianul echipei din Texas, Stephen Silas.



MVP-ul sezonului 2018, care a înscris 16 puncte cu Lakers, mult sub standardele sale obişnuite, şi-a reafirmat dorinţa de a pleca de la Houston: "Iubesc acest oraş, chiar am făcut tot ce am putut. Această situaţie este o nebunie, nu cred că se poate îmbunătăţi".