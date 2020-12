CE Handbal (f): Croația mai surprinde o dată și câștigă bronzul (25-19 vs Danemarca)

Croația vs Danemarca 25-19

Scorul pe reprize

11-11

14-8

Șuturi: 48-44

Pase: 939-701

Distanță alergată: 31.6 km - 31.7 km

Posesie: 58%-42%

Cele mai bune marcatoare de la învingătoare au fost Katarina Jezic (100%) și Stela Posavez (71%), ambele cu câte cinci goluri.

WATCH: Emotions running high at the end of the \uD83E\uDD49 match for both @HRStwitt \uD83C\uDDED\uD83C\uDDF7 & @dhf_haandbold \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDF0#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/fKtj4nTNCW