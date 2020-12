Ana Maria Măzăreanu: "Ne-am dorit mult mai mult, nu ştiu ce ne-a lipsit, poate atenţia, concentrarea"

CE Handbal feminin





La rândul său, extrema Alexandra Dindiligan a spus: ”Nu am avut timp destul pentru a pregăti aceste meciuri. Multe fete au venit după pauză, după coronavirus. Tot încercăm omogenizarea, din acest punct de vedere ne-au prins bine meciurile, ne-au ajutat, chiar dacă am pierdut. Eu am fost foarte fericită când am marcat primul gol. Am avut emoţii, dar au trecut pe parcurs şi am încercat să ajut cât am putut echipa. Rezultatele nu ne-au ajutat deloc, dar atmosfera este bună între noi. Fetele se înţeleg bine, dar nu ştiu ce nu a mers, e foarte greu cu omogenizarea jocului”.





Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă marţi, la Kolding, de campioana mondială en-titre, Olanda, scor 35-24 (16-12), în ultimul meci din grupa II. Tricolorele au încheiat astfel cu 0 puncte, o singură victorie în competiţie, cu Polonia, şi locul 12 la general, cea mai slabă clasare din istoria participărilor la Campionatul European.









În urma acestora, România încheie pe locul 6 în grupa II, cu 0 puncte, şi locul 12 la general, aceasta fiind cea mai slabă clasare din istoria participărilor sale la CE.





Marţi se vor juca toate partidele rămase în ambele grupe, iar rezultatele vor stabili echipele calificate în semifinale şi pe cele care vor juca pentru clasarea finală pe locurile 5-6. Alte meciuri de clasament final nu se mai dispută.





Primele două clasate în grupele principale vor juca semifinalele, în 18 decembrie, iar în aceeaşi zi se vor confrunta şi echipele de pe locurile 3, pentru clasarea finală pe locurile 5-6. Finalele pentru medalii sunt programate în 20 decembrie.





Campioana europeană va obţine calificarea directă la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.





La ultima ediţie a Campionatului European, naţionala României s-a clasat pe locul 4, după 20-24 cu Olanda, în finala mică. Chiar înaintea acestei partide, căpitanul naţionalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptură de ligamente în partida cu Ungaria, ratând lupta pentru medalii la CE.





Podiumul ediţiei din 2018, care a avut loc în Franţa, a fost ocupat, în ordine, de Franţa, Rusia şi Olanda.





Deţinătoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.





România a participat pentru a 13-a oară la Campionatul European, din 14 ediţii, ratând o singură apariţie, în 2006. În 1998, a obţinut cea mai slabă clasare - locul 11, ”depăşită” în 2020, iar cea mai bună clasare a fost în 2010, când a obţinut medalia de bronz. Clasările complete: 1994 - locul 10, 1996 - 5, 1998 - 11, 2000 - 4, 2002 - 7, 2004 - 7, 2008 - 5, 2010 - medalie de bronz, 2012 - 10, 2014 - 9, 2016 - 5, 2018 - 4 şi 2020 - 12.





Delegaţia României se întoarce în ţară miercuri seară, la ora 20.20, cu o cursă aeriană de la Copenhaga, potrivit News.ro.

”Acum trebuie să digerăm totul, după care vom analiza ce s-a întâmplat şi vom vedea ce e de corectat. Pentru mine a fost o experienţă unică, mi-am dorit să ajung la un Campionat European, au fost emoţii şi m-am bucurat, chiar dacă nu am avut un turneu reuşit. Asta e situaţia momentan. O primă concluzie ar fi că ne-am dorit mult mai mult, sincer nu ştiu ce a lipsit, poate atenţia, concentrarea, să nu fi avut atâtea greşeli... Putem scoate lucruri bune în formula aceasta, au fost jocuri bune pentru omogenizarea echipei pe viitor”,