CM Rugby: Noua Zeelandă și Franța în aceeași grupă la turneul final din 2023

Selecţionata de rugby a Noii Zeelande, triplă campioană mondială, a fost repartizată în aceeaşi grupă cu Franţa, la Cupa Mondială din 2023, care va avea loc în Hexagon, potrivit tragerii la sorţi efectuate luni, la Palatul Brongniart din Paris.

Selecţionata All Blacks, o favorită constantă a Cupei Mondiale, face parte din Grupa A, alături de Franţa, Italia şi alte două echipe, care vor fi stabilite ulterior.Actuala campioană mondială en titre, Africa de Sud, se află în Grupa B, împreună cu Irlanda şi Scoţia, alte două echipe urmând să fie desemnate ulterior.Vicecampioana mondială Anglia va evolua în Grupa D, alături de două formaţii incomode, Argentina şi Japonia, ultima o revelaţie a turneului pe care l-a găzduit în 2019.Zona europeană,, are două bilete directe spre Cupa Mondială, Europa 1 şi Europa 2 - primele două clasate în ierarhia Rugby Europe Championship în clasamentul cumulat tur-retur 2021-2022 şi un bilet ce trimite la turneul final de calificare - Europa 3, ocupanta locului 3 în REC, transmite Agerpres În acest moment, din cauza pandemiei de coronavirus, ediţia 2020 a REC nu este finalizată, fiind de disputat meciurile din ultima etapă, amânate deja de două ori: România - Belgia, Spania - Portugalia şi Georgia - Rusia, o decizie în acest sens urmând a fi anunţată de Rugby Europe în zilele următoare.Echipele care şi-au asigurat deja locul la Mondialul din 2023 în urma rezultatelor obţinute la Cupa Mondială din 2019 din Japonia sunt Africa de Sud, Franţa, Noua Zeelandă, Ţara Galilor, Anglia, Irlanda, Australia, Japonia, Scoţia, Argentina, Fiji şi Italia.Ocupantele celorlalte opt locuri restante vor fi stabilite în urma turneelor de calificare regionale (competiţii regionale) şi trans-regionale.

Această faza se va încheia cu un turneu final programat pentru noiembrie 2022, la care vor participa patru echipe, câştigătoarea acestuia urmând să obţină ultimul bilet pentru Franţa.



Grupele Cupei Mondiale de rugby din 2023:



Grupa A: Noua Zeelandă, Franţa, Italia, Africa 1, America 1;



Grupa B: Africa de Sud, Irlanda, Scoţia, Europa 2, Asia/Pacific 1;



Grupa C: Ţara Galilor, Australia, Fiji, câştigătoarea turneului final de calificare, Europa 1;



Grupa D: Anglia, Japonia, Argentina, America 2, Oceania 1.



