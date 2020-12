CE Handbal (f): România vs Ungaria, derbiul codașelor

Ce spune Cristina Neagu despre meciul cu Ungaria și despre atmosfera de la echipă





"Meciul cu Ungaria e foarte important pentru noi ca echipă, ne dorim să mai obţinem puncte în această competiție. Nu cred că suntem o echipă care poate câştiga un singur meci la acest turneu final.





Strângem din dinţi şi rândurile şi încercăm să facem o partidă bună cu Ungaria, să câştigăm. Atmosfera e OK în echipă, am fost dezamăgite după Croaţia, însă am strâns rândurile, am stat de vorbă între noi, pur şi simplu s-au adunat mai multe lucruri" - Cristina Neagu, citată de News.ro.







Cu ce rămânem după acest Campionat European



"De la acest turneu final putem lua unele momente bune în apărare, poate experienţa jocurilor pentru jucătoarele mai tinere. E greu să spui ce se poate lua pozitiv.



Aşteptăm să se termine turneul şi să tragem linie după cele şase meciuri şi să vedem ce putem lua mai departe. Am muncit foarte mult pentru acest turneu şi îmi doresc enorm de mult să ne calificăm la Jocurile Olimpice" - Cristina Neagu.

Meciurile zilei:





Olanda vs Germania (de la ora 19:15)

Ungaria vs România (de la ora 21:30)





Grupa Principală II, clasament:





1 Norvegia 8 puncte / calificată în semifinale

2 Croația 6

3 Germania 4

4 Olanda 2

5 Ungaria 0 (71-84)

6 România 0 (59-75).