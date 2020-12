CE Handbal (f): Momentul adevărului - România, duel cu Norvegia (de la 21:30)

După o înfrângere cu Germania și un succes contra Poloniei, pentru Cristina Neagu și compania a venit momentul adevărului: un duel cu puternica formație a Norvegiei. Calificată în Grupele Principale de la CE de handbal feminin, naționala României se va duela cu Nora Mork și coechipierele ei. Meciul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport, Telekom și LookTV de la ora 21:30.





Victoria cu Polonia (28-24) și jocul rezultatelor au adus calificarea în Grupele Principale. Greul însă de-abia acum începe: fetele lui Bogdan Burcea se vor duela cu Norvegia, formație care se află pe lista scurtă a favoritelor la orice turneu final de handbal feminin.







România, rezultate consemnate până acum la CE:





România - Germania 19-22

România - Polonia 28-24





Grupa D, clasament:





1 Norvegia 4 puncte

2 România 2 (47-46)

3 Germania 2 (45-61)

4 Polonia 0.







Meciurile zilei la CE de handbal:





Germania vs Polonia (de la ora 19:15)

Spania vs Cehia (19:15)

România vs Norvegia (21:30)

Rusia vs Suedia (21:30)





România va face parte din Grupa Principală II, acolo unde vor veni și echipele din Grupa C (Olanda, Ungaria, Serbia, Croația - primele trei clasate).