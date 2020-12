​VIDEO CE Handbal (f): Olanda, învinsă și de Croația / Danemarca, Franța și Croația merg în Grupele Principale (Rezultatele zilei)

Duminică s-au jucat patru meciuri în grupele A şi C ale CE din Danemarca. Campioana mondială en-titre, Olanda, are 2 înfrângeri şi este pe ultimul loc în grupa C, în pericol de eliminare. România a avut zi de pauză, iar luni se va confrunta cu Norvegia, informează News.ro.

Rezultatele înregistrate duminică:

Grupa A

Slovenia vs Franţa 17-27

Muntenegru vs Danemarca 19-28

Grupa C

Serbia vs Ungaria 26-38

Croaţia vs Olanda 27-25



Sistemul de joc





Primele trei clasate din cele 4 grupe se vor califica în Grupele Principale, fază a competiției unde se va ajunge cu punctele acumulate cu celelalte două naționale calificate din grupa preliminară.





Vor fi două Grupe Principale (de câte șase echipe), iar din acestea vor merge în semifinale primele două clasate.





Dacă va obține calificarea din Grupa D, România va face parte din Grupa Principală II, acolo unde vor veni și echipele din Grupa C (Olanda, Ungaria, Serbia, Croația - primele trei clasate).





Campioana europeană va obţine calificarea directă la CE 2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.

1. Danemarca (58-42 golaveraj) 4 puncte / 2 meciuri2. Franța 4 (51-40) 4 / 23. Muntenegru (42-52) 0 / 24. Slovenia (40-57) 0 / 21. Croația (51-47) 4 / 22. Ungaria (60-50) 23. Serbia (55-63) 24. Olanda (50-56) 0