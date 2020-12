"Jocul de echipă a fost mult mai bun" - Ce au declarat tricolorele după victoria cu Polonia

CE Handbal feminin





La rândul său, Cristina Laslo a afirmat: "Am început foarte, foarte slab. Ne-am găsit cu greu ritmul. În final, e foarte important că am câștigat. Am luat punctele și suntem fericite. Vedem ce mai urmează. Ne-am îmbunătățit nivelul pe parcurs. Nu a fost ușor, meciul era crucial pentru că ambele echipe nu aveam niciun punct înainte de partidă. Am stat mai bine decât ele, din punct de vedere mental".

Şi Ana Maria Iuganu a făcut referiri la jocul mai bun din repriza secundă: ”Apărarea şi poarta ne ajută să avem mai multe victorii. Sper că aceste prime meciuri ne-au descătuşat şi să arătăm cât mai bine în joc şi cu Norvegia. Victoria de astăzi este un cadou de Moş Nicolae pentru noi, dar şi pentru cei de acasă care ne susţin”.





scor 28-24 (11-15), în al doilea meci din grupa D a Campionatului European. Este primul succes al tricolorelor, în lotul cărora a revenit portarul Denisa Dedu. Naţionala de handbal feminin a României a învins sâmbătă, la Kolding, reprezentativa Poloniei,, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European. Este primul succes al tricolorelor, în lotul cărora a revenit portarul Denisa Dedu.

Clasament:





1 Norvegia 2 (35-22) - 1 meci

2 Germania 2 (22-19) - 1 meci

3 România 2 (47-46)

4 Polonia 0 (46-63).​

În celălalt duel al Grupei D, de la ora 19:15 se vor duela Germania și Norvegia.

Programul României la Euro:





România vs Germania 19-22

România vs Polonia 28-24

România vs Norvegia (7 decembrie, ora 21:30).





*Duelurile vor fi în direct pe Digisport, Telekom și Look Sport și LiveText pe HotNews.ro.





La ultima ediţie a Campionatului European, naţionala României s-a clasat pe locul 4, după 20-24 cu Olanda, în finala mică. Podiumul ediţiei din 2018, care a avut loc în Franţa, a fost ocupat, în ordine, de Franţa, Rusia şi Olanda.

Deţinătoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.

”Suntem fericite că am câştigat, am crezut în noi şi am luat punctele. A fost mai bine ca în meciul cu Germania, când am început cu emoţii şi nu am avut încredere. Astăzi, jocul de echipă a fost mult mai bun. La pauză am vorbit despre noţiuni tactice pe care apoi le-am respectat mult mai bine. Urmează Norvegia, care e un adversar dificil, îmi doresc să jucăm cu curaj, măcar la fel de bine ca în repriza a doua de astăzi”,