CE Handbal (f): România vs Germania (de la ora 19:00) / Denisa Dedu, neinclusă în lot

România debutează la CE de handbal feminin contra Germaniei, într-un meci care se va disputa la Kolding și care va începe la ora 19:00. Confruntarea va putea fi urmărită LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport, Telekom și Look Sport.



De știut: Cel mai bun rezultat al fetelor noastre la CE a fost clasarea pe locul 3, la ediția din 2010. România a mai bifat două prezențe pe locul 4, la edițiile din 2000 și 2018.



Marea absență: Depistată pozitiv cu Covid-19, Crina Pintea va rata turneul final din Danemarca. Este o absență importantă pentru selecționerul Bogdan Burcea, cunoscut fiind faptul că Pintea este o piesă de bază atât pe fază ofensivă, cât și pe cea defensivă.



Ce spune selecționerul Bogdan Burcea



"Orice jucătoare pentru echipa României e importantă, Laura şi Crina sunt două jucătoare care au jucat la ultimele turnee finale, au avut meciuri în Champions League în acest an, erau jucătoare care puteau să ofere un plus acestei echipe.



E cel mai uşor să te plângi de condiţii sau de neajunsuri, important e să ne concentrăm, să avem o echipă unită, să fim disciplinaţi şi să credem în şansa noastră" - Bogdan Burcea.

"Numai echipa poate reprezenta un atu. Dacă jucătoarele de la 9 metri reuşesc să îmbrace jocul Cristinei Neagu, sunt convins că vom avea succes.



Ele trebuie să aibă încredere în forţele proprii, să aibă încredere în ceea ce am pregătit în puţinul timp pe care l-am avut la dispoziţie şi să lupte până în ultima fracţiune de secundă pentru victorie", a completat Bogdan Burcea.

CE 2018 / Germania-România 24-29

CE 2016 / Germania-România 22-23

CM 2013 / Germania-România 26-23

Programul României la Euro:

România vs Germania (3 decembrie, ora 19:00)

România vs Polonia (5 decembrie, ora 17:00)

România vs Norvegia (7 decembrie, ora 21:30).





*Duelurile vor fi în direct pe Digisport, Telekom și Look Sport și LiveText pe HotNews.ro.





Lotul României la Euro 2020: