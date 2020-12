CE Handbal (f): Tot lotul României, testat încă o dată pentru coronavirus - Care este situația

Jucătoarele echipei naţionale de handbal a României au fost testate, marți, în Danemarca, acolo unde urmează să participe la Campionatul European. Rezultatele au fost negative, după cum informează FRH.

Ea va fi testată încă o dată, joi dimineaţă, şi apoi când se vor împlini şapte zile de la momentul izolării. Pentru a se putea realătura echipei, Laura trebuie să aibă două teste cu rezultat negativ.



Denisa Dedu, colega de cameră a Laurei Moisă, a efectuat prima testare miercuri, la ora 7.30. Dedu va mai efectua una, joi, la aceeaşi ora. Dacă rezultatul este negativ pentru ambele testări, ea se va putea alătura lotului.



La şedinţa tehnică, antrenorii vor afla care vor fi condiţiile pentru ca Denisa să facă parte din lot pentru meciul de joi, cu Germania. Dacă va face sau nu parte din lot depinde şi de ora la care va veni rezultatul testului mâine.



Programul de miercuri al echipei, în cazul în care rezultatul testelor va fi anunţat până la desfăşurarea celor de mai jos, este următorul:



- Şedinţa tehnică, ora 14:00



- Şedinţă foto pentru EHF, ora 19:15-20:15



- Antrenament 20:30-22:00



România vs Germania (3 decembrie, ora 19:00)

România vs Polonia (5 decembrie, ora 17:00)

România vs Norvegia (7 decembrie, ora 21:30).





*Duelurile vor fi în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.





Lotul României la Euro 2020: