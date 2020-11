CE Handbal feminin: Cum poate surprinde România la turneul final - Lotul deplasat și programul duelurilor

Selecţionerul naţionalei de handbal feminin Bogdan Burcea este convins că România poate surprinde cu unitatea de grup, cu inteligenţa şi cu disciplina tactică la Campionatul European din Danemarca.





Ce spune selecționerul







"România poate surprinde cu unitatea de grup, cu inteligenţa şi cu disciplina tactică. (…) Întâlnim trei adversari (Germania, Polonia, Norvegia) care au în componenţă un număr mare de sportive angrenate în competiţiile majore europene.







Toate cele trei echipe au obţinut rezultate destul de bune atât la nivel de cluburi, cât şi la nivelul echipei naţionalei. Meciul de debut împotriva Germaniei e foarte important pentru noi.







Bogdan Burcea, pentru site-ul FRH. Este un meci în care un eventual rezultat pozitiv ne poate construi un capital de încredere, important în abordarea ultimelor partide din grupă cu Polonia şi Norvegia" -





Care este obiectivul României







"Ne-am decis să luăm lucrurile pas cu pas, să ne concentrăm maxim pe prima partidă. Asemănările dintre Germania şi Polonia, exceptând mici diferenţe între cele două echipe, ne ajută pentru acest debut.







Ultimul meci în compania Norvegiei, care nu mai are nevoie de prezentare, e una dintre cele mai performante echipe în ultimii 20-25 de ani, cred că este o provocare pentru fiecare adversar" - Bogdan Burcea.







Crina Pintea ratează turneul final european







La ultima testare efectuată conform calendarului impus de EHF, rezultatul testării pentru Crina Pintea a fost Sars-Cov-2 pozitiv. Sportiva nu prezintă simptome și se află în izolare.







"Crina reprezintă o absenţă importantă în angrenajul echipei naţionale în ambele faze de joc, atac şi apărare, însă mesajul meu pentru fete a fost foarte simplu.







În momentul în care am avut certitudinea că ea nu se poate alătura echipei, cele care sunt obligate să suplinească acest post, trebuie să fie Crina la pătrat din toate punctele de vedere", a spus Bogdan Burcea.





Protocol strict înainte de CE







Protocolul urmat de Federaţia Română de Handbal în cantonamentul premergător EURO 2020 a fost deosebit de strict în privinţa testărilor: "Am urmat protocolul, am aşteptat cu teamă rezultatele testărilor, însă acestea sunt vremurile pe care le trăim, ne supunem acestor reguli care sunt în favoarea noastra şi a fenomenului în general", a adăugat selecţionerul naţionalei, citat de News.ro.





Lotul României la Euro 2020:







Eliza Buceschi - CS Rapid Bucureşti



Denisa Dedu - CSM Bucureşti



Nicoleta Dincă - CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud



Alexandra Dindiligan - HC Zalău



Yuliya Dumanska - Podravka Koprivnica



Ana Maria Iuganu – SCM Gloria Buzău



Cristina Laslo – CS Minaur Baia Mare



Ana-Maria Măzăreanu - CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud



Laura Moisă - CSM Bucureşti



Cristina Neagu - CSM Bucureşti



Lorena Ostase - CSM Slatina



Anca Polocoşer - CS Minaur Baia-Mare



Andreea Popa - CS Minaur Baia-Mare



Laura Popa - CS Rapid Bucureşti



Ana-Maria Savu - SCM Craiova



Sonia Seraficeanu - CS Minaur Baia-Mare



Alexandra Subţirică Iovănescu - SCM Gloria Buzău



Ana-Maria Ţicu - SCM Craiova





Staff:





Bogdan Burcea - Antrenor Principal



Robert Licu - Antrenor Secund



Fort Mauri Jaume - Antrenor Portari



Ştefan Ciuntu - Preparator Fizic



Ioan Radu Cheregi - Performance Analyst



Florin Ciocoiu – Doctor



Valentin Cucu - kinetoterapeut



Lavinia Vlangar – kinetoterapeut



Nicoleta Alexandrescu – Team manager



Doru Costică – Media Manager



Echipa naţională a României face parte din Grupa D alături de Norvegia, Germania şi Polonia, la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2020.



Partidele României vor avea loc în oraşul Kolding.



Cum arată grupele:



A: Franța, Danemarca, Muntenegru, Slovenia

B: Rusia, Suedia, Spania, Cehia

C: Olanda, Ungaria, Serbia, Croația

D: România, Norvegia, Germania, Polonia.



Programul României în Grupa D:



România vs Germania (3 decembrie, ora 19:00)

România vs Polonia (5 decembrie, ora 17:00)

România vs Norvegia (7 decembrie, ora 21:30).





*Duelurile vor fi în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.





Sistemul de joc







Primele trei clasate din cele 4 grupe se vor califica în Grupele Principale, fază a competiției unde se va ajunge cu punctele acumulate cu celelalte două naționale calificate din grupa preliminară.





Vor fi două Grupe Principale (de câte șase echipe), iar din acestea vor merge în semifinale primele două clasate.







Dacă va obține calificarea din Grupa D, România va face parte din Grupa Principală II, acolo unde vor veni și echipele din Grupa C (Olanda, Ungaria, Serbia, Croația - primele trei clasate).