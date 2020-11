VIDEO Modul în care naționala din Noua Zeelandă i-a adus un omagiu lui Maradona înainte de meciul de rugby cu Argentina

Căpitanul All Blacks, Sam Cane, a depus un tricou al naţionalei sale, purtând numărul 10 şi pe care scria Maradona, pe punctul cu var de la centrul terenului, în semn de respect faţă de fotbalistul argentinian, decedat miercuri, la vârsta de 60 de ani."Cred că Maradona este o legendă pentru toată lumea, dar în Argentina era aproape un zeu", a declarat selecţionerul ''pumelor'', Mario Ledesma. ''A avut capacitatea de a ne aduce pe toţi împreună, ne va fi dor de el'', a adăugat Ledesma.Naţionala de rugby a Argentinei vrea să facă un meci cât mai bun contra Noii Zeelande, fostă campioană mondială, sâmbătă, în turneul Tri Nations, ca un omagiu adus lui Diego Maradona, spunea în urmă cu două zile Mario Ledesma.Ledesma, care a jucat 84 de meciuri în tricoul primei reprezentative, a afirmat că s-a întâlnit de mai multe ori cu Maradona şi că acesta era un mare fan al primei reprezentative de rugby, informează Agerpres ''Ori de câte ori Argentina juca un meci indiferent de sport, tenis, hochei, rugby, fotbal, Maradona era acolo, urmărea partidele, era un exemplu despre cum se reprezintă tricoul naţional. A fost o figură reprezentativă pentru această ţară, vom încerca să facem un meci cât mai bun în memoria sa'', a spus Ledesma.Selecţionerul a menţionat că Diego Maradona a fost prezent la un meci al Argentinei contra All Blacks, iar când a apărut în tribune toti jucătorii de pe teren s-au oprit, privind spre locul unde Maradona se aşezase.În urmă cu două săptămâni, selecţionata Argentinei, condusă de uvertura Nicolas Sanchez, autorul tuturor punctelor echipei sale, a învins cu 25-15 All Blacks pentru prima oară în istorie, la Sydney, în etapa a treia a Tri Nations, un campionat al naţionalelor din Emisfera de Sud şi organizat anul acesta exclusiv în Australia din cauza pandemiei de coronavirus. Argentina nu învinsese niciodată Noua Zeelandă, în 30 de confruntări.Sâmbătă, cele două naţionale se confruntă din nou la Newcastle (New South Wales).Diego Armando Maradona a încetat din viaţă miercuri, la vârsta de 60 ani, în urma unui stop cardiac suferit într-o locuinţă din Tigre, la nord de capitala Buenos Aires, în care se recupera după operaţia recentă la care a fost supus pentru îndepărtarea unui hematom subdural.

