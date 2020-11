Hochei: Campionatul naţional a fost întrerupt din cauza coronavirusului

Federaţia Română de Hochei pe gheaţă a anunţat, miercuri, că a decis întreruperea campionatului de seniori, din cauza numărului de cazuri de coronavirus de la echipe.

“Federatia Romana de Hochei pe Gheata prin Comisia de Competitii a decis intreruperea Campionatului National de Seniori (CN) datorita numarului mare de cazuri COVID-19 in randul echipelor. Masura a fost luata in urma consultarii cu managerii echipelor particiante in CN si vizeaza meciurile din perioada 12 noiembrie – 15 decembrie a.c”, se arată pe pagina de Facebook a FRHG.





În perioada 16-20 decembrie se va disputa, pe patinoarul din Galati, ediţia 2020 – 2021 a Cupei României, potrivit News.ro.