Handbal feminin: Campionatul Mondial de tineret din România, amânat pentru 2021

"În urma unei analize a restricţiilor de călătorie în curs şi a măsurilor de siguranţă legate de pandemia de COVID-19, precum şi în urma unui sondaj al echipelor calificate în privinţa dorinţei lor de a participa şi probabilitatea de a participa la acest Campionat, IHF a decis să amâne Campionatul Mondial de Handbal Feminin pentru Tineret din România pentru anul 2021", a comunicat forul mondial.





"A existat o strânsă comunicare între Federaţia Română de Handbal şi Federaţia Internaţională de Handbal, ultima oară am vorbit cu domnul preşedinte Moustafa ieri (miercuri, n. red.), am făcut un schimb de idei în legătură cu realitatea din România şi realitatea la nivel mondial. Comitetul Executiv al IHF a hotărât că nu este momentul propice pentru a avea un Campionat Mondial cu 24 echipe în momentul respectiv. Discuţia a fost un pic mai amplă, ideea finală este că ne dorim ca acest Campionat Mondial să se ţină şi sperăm să întrunim condiţiile de a-l organiza în siguranţă cât mai curând. Pentru acest lucru noi am început deja să facem cele necesare, în sensul de înştiinţare a Ministerului Tineretului şi Sportului apropo de amânarea acestui Campionat Mondial şi am redepus cererea de susţinere a Guvernului României pentru acest eveniment", a declarat preşedintele FRH, Alexandru Dedu.





Jucătoarele eligibile să joace la acest eveniment programat iniţial pentru 2020 vor fi eligibile să joace şi în 2021.