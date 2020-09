Liga Campionilor, handbal (f): Victorie la limită pentru CSM București pe terenul lui Esbjerg

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a învins duminică, în deplasare, formaţia daneză Team Esbjerg, scor 30-29 (17-15), în al doilea meci din grupa A a Ligii Campionilor.





Cristina Neagu a fost, din nou, principala marcatoare, cu 10 goluri, inclusiv cel al victoriei la ultima aruncare.



În celelalte două meciuri ale rundei, Rostov – Krim, 23-23, şi Metz – SG BBM Bietigheim, scor 36-27. Partida dintre Vipers – FTC Budapesta a fost amânată, după ce două jucătoare de la FTC au fost depistate pozitiv la Covid-19 la sosirea în Norvegia.



În primul meci din grupă, CSM Bucureşti a învins, pe teren propriu, echipa franceză Metz Handball, cu 31-26, iar după două etape are 4 puncte.



În etapa viitoare, CSM Bucureşti va juca pe teren propriu, în 27 septembrie, cu rusoaicele de la Rostov-Don.



În grupa B, SCM Râmnicu Vâlcea are două înfrângeri, 21-28 cu Brest şi 21-30 cu Odense. În etapa viitoare, SCM Râmnicu Vâlcea va juca în deplasare, în 26 septembrie, cu CSKA Moscova.



Meciurile din faza grupelor se vor derula până în 14 februarie 2021, când primele două clasate se vor califica în sferturile de finală. Echipele de pe locurile 3-6 vor juca play-off, pentru celelalte patru locuri disponibile, în sistem eliminatoriu, în 6-7 martie şi 13-14 martie 2021.



Sferturile de finală sunt programate în 3-4 aprilie şi 10-11 aprilie, iar Turneul Final Four, în 29-30 mai 2021, la Budapesta.



SCM Râmnicu Vâlcea a fost acceptată direct în Liga Campionilor, iar CSM Bucureşti a primit wild-card.



Deţinătoarea trofeului este Gyor ETO, informează News.ro.