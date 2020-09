​Handbal m: CSU Suceava şi CSM Botoşani au promovat în Liga Naţională

Duminică vor avea loc ultimele partide, între Unirea Sânnicolau Mare – CSM Alexandria şi CSM Botoşani – CSU Suceava, dar rezultatul acestora nu mai influenţează promovarea în Liga Naţională, ci vor stabili doar ierarhia finală a turneului de la Sfântu Gheorghe.





Liga Naţională va debuta tot la Sfântu Gheorghe, în cele două săli ale oraşului, între 15-17 septembrie, când vor avea loc primele trei etape, în format turneu.

CSM Botoşani vs Unirea Sânnicolau Mare 36-23CSM Botoşani vs CSM Alexandria 30-26CSU Suceava vs CSM Alexandria 33-25CSU Suceava vs Unirea Sânnicolau Mare 35-27.