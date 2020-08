Cazul Corona Brașov: ANAD a îngheţat sancţiunea de suspendare pentru handbaliste după folosirea terapiei cu laser intravenos

​FR Handbal a emis, vineri, un comunicat, în care citează decizia Agenţiei Naţională Anti-Doping (ANAD), privind îngheţarea sancţiunii de suspendare a handbalistelor de la Corona Braşov, care în noiembrie 2019 au fost acuzate de folosire a terapiei cu laser intravenos.







ANAD a emis ordinul 145/27.08.2020 cu privire la îngheţarea sancţiunii de suspendare din activitatea sportivă potrivit art. 10.6.1.1. din Codul Mondial Anti-Doping pentru sportivele Hosu Daciana, Laslo Cristina, Bazaliu Bianca, Buceschi Eliza Iulia, Lopătaru Ana Maria, Bucur Daria, Nolevska Natasha, Gomez Elaina Barbosa, Pavicevic Ivona, Ciuciulete Andreia Elisa, Căprar Oana Maria, Lăcătuş Claudia Eugenia, Neagu Marilena Alexandrina, Popescu Diana Mihaela, Tymoshenkova Viktoriia şi Laura Constantin.



Prevederile art. 10.6.1.1. din Codul Mondial Anti-Doping: ”Măsura în care perioada de suspendare impusă poate fi îngheţată se va decide în baza gravităţii încălcării anti-doping săvârşite de sportiv (...) şi a relevanţei ajutorului substanţial oferit de sportiv (...) pentru efortul de eliminare a dopajului în sport”, cu precizarea expresă că „nu poate fi îngheţată o perioadă mai mare de ¾ din perioada de suspendare aplicată”, arată FR Handbal.



Astfel, în ciuda momentelor diferite în care sportivele au oferit informaţii către ANAD, lucru care a dus la împărţirea acestora în trei loturi, ANAD a precizat că “toate informaţiile şi confirmările furnizate de acestea au ajutat la sancţionarea pentru încalcări ale reglementărilor anti-doping a membrilor personalului asistent (...), toţi sportivii au manifestat o atitudine deschisă cu privire la încălcările săvârşite, pe toata durata procedurii privind ajutorul substanţial”.



Ca urmare a ordinului 145/27.08.2020 emis de către ANAD sportivele pot reveni în activitate la datele specificate în anexa ordinului „cu condiţia ca acestea să coopereze în continuare şi să ofere ajutor substanţial complet şi credibil, în conformitate cu prevederile art 10.6.1.1. din Codul Mondial Anti-Doping”.



FRH anunţă astfel că, în conformitate cu anexa la ordinul ANAD, sportivele din lotul 1, adică Daciana Hosu, Cristina Laslo şi Bianca Bazaliu, a căror perioadă de suspendare iniţială a fost de 1 an şi 3 luni, au beneficiat de îngheţarea cu 7.5 luni a suspendării, fiind eligibile să revină în competiţie din 10 iulie 2020.



”Sportivele din lotul 2, Buceschi Eliza Iulia, Lopătaru Ana Maria, Bucur Daria, Nolevska Natasha, Gomez Elaina Barbosa, a căror perioadă de suspendare iniţială a fost de 1 an şi 4 luni, au beneficiat de îngheţarea cu 6.5 luni a suspendării, ele putând să revină în competiţie cu data de 11 septembrie (14 septembrie pentru Elaina Barbosa). În ceea ce priveşte sportivele din lotul 3, Pavicevic Ivona (1 an şi 4 luni), Ciuciulete Andreia Elisa, Căprar Oana Maria, Lăcătuş Claudia Eugenia, Neagu Marilena Alexandrina, Popescu Diana Mihaela, Tymoshenkova Viktoriia şi Laura Constantin (1 an şi 6 luni), a căror perioadă de suspendare iniţială a fost de 1 an şi 8 luni, ele vor beneficia de îngheţarea cu 4 luni a suspendării, urmând să poată reveni în competiţii la 28 martie (28 nov 2020 – Pavicevic, 17 feb 2021 – Constantin)”, explică FR Handbal.



Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) a anunţat, în 19 noiembrie, că trei handbaliste ale echipei Corona Braşov, ale căror nume nu au fost dezvăluite la acea vreme, sunt suspectate de utilizarea unor proceduri interzise. Ele ar fi urmat o terapie cu laser intravenos, interzisă de regulamentul WADA.



Ulterior, numărul sportivelor acuzate de folosirea acestei terapii, trimise de club la o clinică privată, s-a mărit la 17, informează News.ro.