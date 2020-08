Michael Ojo (Steaua Roşie Belgrad) a murit la doar 27 de ani, după un atac de cord

Baschetbalistul Michael Ojo, legitimat la Steaua Roşie Belgrad, a încetat din viaţă, vineri, la vârsta de 27 de ani, după ce a suferit un atac de cord, relatează presa internaţională.

Potrivit Le Figaro, sportivul s-a prăbuşit în timpul unui antrenament individual.

El a fost transportat la spital, dar nu a mai putut fi salvat.

Michael Ojo, născut în 1993 în Nigeria, a jucat în perioada 2012-2017 pentru echipa Universităţii Florida State. În intervalul 2017-2018, el a evoluat pentru FMP (Belgrad), iar din 2018 a fost legitimat la Steaua Roşie, informează News.ro.

We are deeply saddened by the passing of Michael Ojo. Our thoughts and prayers are with his family, friends and his former teammates \uD83D\uDE4F pic.twitter.com/Z7vTTE3p7s