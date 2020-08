Jonathan Isaac, primul baschetbalist din NBA care refuză să îngenuncheze

Joi, toţi jucătorii celor patru echipe care au evoluat au îngenuncheat în timpul intonării imnului, înaintea meciurilor.





Isaac, care a ales să nu poarte un tricou cu mesajul Black Lives Matter, a spus: "Absolut, cred în Black Lives Matter. Multe au contat în decizia mea... Îngenunchearea sau purtarea unui tricou Black Lives Matter nu ajută pentru a sprijini vieţile negrilor."





Isaac le-a transmis dinainte coechipierilor deciza sa. Toţi au ales să îngenuncheze înainte de a câştiga cu 128-118 meciul cu Brooklyn Nets.





"Este o decizie personală. Ne sprijinim unul pe altul în acest sens. Şi dacă băieţii nu sunt confortabili îngenunchind şi vor să rămână în picioare, nimeni nu are o problemă cu asta. Eu îl susţin. Colegii săi îl susţin. Organizaţia îl susţine. Asta face parte din a trăi în ţara noastră", a spus antrenorul echipei Orlando Magic, Steve Clifford.





Explicând decizia sa de a rămâne în picioare, Popovich, care, la fel ca Hammon, a purtat un tricou Black Lives Matter, a spus: "Prefer să păstrez asta pentru mine. Toată lumea trebuie să ia o decizie personală. Liga a fost extraordinară în acest sens. Fiecare are libertatea de a reacţiona în orice mod doreşte. Oricare sunt motivele mele, am reacţionat aşa cum am vrut."

Vineri, mai târziu, antrenorul principal al formaţiei San Antonio Spurs, Gregg Popovich, şi secundul Becky Hammon au rămas de asemenea în picioare, potrivit News.ro.