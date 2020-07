NBA: LeBron James, fără mesaje politice pe tricoul său

LeBron James, starul echipei Los Angeles Lakers şi al campionatului nord-american de baschet (NBA), a anunţat că nu va exista niciun mesaj politic pe tricoul său de joc, la reluarea sezonului, programată pe 30 iulie la complexul Disney World din Orlando (Florida), informează AFP.





"Nu voi avea niciun mesaj pe spatele tricoului meu", a declarat James în cursul unei videoconferinţe de presă. "Îi felicit pe toţi cei care au decis să imprime ceva pe spatele tricourilor lor. Consider însă că este un lucru care nu corespunde cu adevărat misiunii mele, obiectivului meu", a adăugat jucătorul lui Lakers.





Cu ocazia restartului NBA, în "bula" de la Disney World, liga nord-americană a autorizat jucătorii să poarte mesaje dintr-o listă de 30 de sloganuri, precum Black Lives Matter (Vieţile negrilor contează), I Can't Breathe (Nu pot respira), Justice (Dreptate), Peace (Pace), Equality (Egalitate), Freedom (Libertate) sau Anti-Racist (Anti-Rasist).





LeBron James, care a luat deseori poziţie împotriva rasismului şi a utilizării excesive a forţei de către poliţie în Statele Unite, a sugerat că i-ar fi plăcut să aibă un cuvânt de spus în legătură cu aceste mesaje.





"Mi-aş fi dorit să am propriul meu cuvânt de spus în privinţa a ceea ce va fi pus pe spatele tricoului meu. Am avut două sau trei lucruri în mite, însă nu am fost implicat în acest proces, ceea ce este normal. Este cu totul de înţeles", a explicat el.





"Nu trebuie să am ceva pe spatele tricoului meu pentru ca oamenii să înţeleagă misiunea mea sau să ştie cine sunt şi ce fac", a adăugat baschetbalistul.