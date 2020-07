NBA: Patty Mills (Spurs) va dona un milion de dolari din salariul său asociaţiilor antirasiste

"Sunt mândru să spun că fiecare cent pe care îl voi câştiga la aceste opt meciuri va fi direcţionat către asociaţiile 'Black Lives Matter Australia', 'Black Deaths in Custody' şi unei campanii numite 'We Got You', care are drept scop să pună capăt rasismului în sportul din Australia", a transmis Mills într-o înregistrare video pe reţelele de socializare.





"Voi juca la Orlando (unde se dispută finalul de sezon), întrucât nu pot renunţa la banii care ar putea ajunge la comunitatea neagră", a adăugat Mills, un susţinător al mişcărilor pentru dreptate socială de-a lungul celor 11 ani petrecuţi în NBA.





Jucătorul în vârstă de 31 de ani, campion al NBA în 2014, se numără printre jucătorii care susţin mişcarea antirasistă în ciuda situaţiei de carantină forţată pentru jucătorii şi staff-urile celor 22 de echipe participante la finalul sezonului în "bula" de la Orlando.