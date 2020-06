Proprietara echipei Los Angeles Lakers: "Rasismul nu mai trebuie ignorat"

Ea afirmă că acest aspect este în continuare prezent în viaţa societăţii americane şi că nu mai trebuie ignorat.





Buss a menţionat că a primit un mesaj de la o persoană ce se autointitula ''un mare fan al echipei LA Lakers'', care i-a adresat cuvinte triviale şi i-a urat ''să se ducă după Kobe Bryant''.





''După ce m-am gândit un timp, am decis să distribui această postare pentru ca toată lumea să o vadă şi să înţeleagă că ura, sub toate formele ei, este prezentă în societatea noastră. Am primit multe mesaje de-a lungul anilor de acest gen şi toţi m-au sfătuit să le ignor. Ei bine, aşa ceva nu mai este de ignorat. Trebuie cunoscute aceste situaţii şi combătute ferm'', a scris Buss.





Americanii au marcat vineri împlinirea a 155 de ani de la 'Juneteenth', ziua în care, în 1865, ultimii sclavi au fost eliberaţi în Texas.





Numeroase statui ridicate în cinstea unor personalităţi ale taberei confederate din timpul Războiului de Secesiune (1861-1865) au fost demolate în ultimele zile în SUA de manifestanţii antirasism.