NBA se va relua: Care este planul concret și cum se vor feri echipele de Covid-19

​Francizele din NBA au votat joi în favoarea reluării sezonului în liga profesionistă nord-americană de baschet din 31 iulie, cu meciuri disputate cu porţile închise la Disney World, în Florida, a anunţat liga, a cărei competiţie a fost suspendată pe 11 martie din cauza pandemiei de coronavirus, transmit agenţiile internaţionale de presă.

22 de echipe la reluare



''Consiliul de Administraţie a aprobat formatul pentru reluarea sezonului 2019-20 cu 22 de echipe, cu data provizorie de începere vineri 31 iulie. Această aprobare este prima etapă oficială dintre cele necesare pentru reluarea campionatului'', a precizat liga, într-un comunicat.



Planul propus de comisarul NBA, Adam Silver, implică 22 din cele 30 de echipe şi avea nevoie de votul a trei sferturi dintre proprietarii de francize. Potrivit ESPN, 29 de proprietari au fost în favoarea acestui plan. Site-ul The Athletic scrie că doar proprietarul clubului Portland Trail Blazers a votat împotrivă.



Vineri, şi sindicatul jucătorilor (NBPA), care şi-au exprimat în majoritate dorinţa de a juca din nou în această vară, în cadrul unui sondaj, va trebui să aprobe acest plan.

Startul ar trebui să fie pe 31 iulie





Data de 31 iulie, una provizorie, ar trebui să marcheze reluarea meciurilor din NBA, la patru luni şi jumătate de la testul pozitiv al pivotului francez Rudy Gobert (Utah Jazz), care a dus la suspendarea sezonului. Epilogul este prevăzut pentru 12 octombrie, cel mai târziu, în cazul în care finala se va disputa în şapte meciuri.

Toate partidele se vor juca în același loc





Toate meciurile vor avea loc la Disney World, în Orlando, unde vor fi concentrate cele 22 de echipe în situl ESPN Wide World of Sports Complex, care dispune de o sală de 5.000 de locuri, HP Field House, şi mai multe hoteluri.



Cele 22 de echipe sunt primele opt clasate în fiecare conferinţă la data de 11 martie, Milwaukee Bucks, campioana Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic, în Est, respectiv Los Angeles Lakers, Los Angels Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, în Vest.



De asemenea, vor participa cele şase echipe aflate la şase victorii sau mai puţin de locul al optulea, ultimul care asigura calificarea în play-off: New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, în Vest, şi Washington Wizards, în Est.Echipele vor disputa fiecare opt meciuri în sezonul regulat, iar apoi clasamentul va oferi o primă fotografie a play-off-ului, primele şapte clasate în fiecare conferinţă calificându-se direct în această fază. Pe a opta clasată se va da baraj în fiecare conferinţă. Sunt în vedere două scenarii - dacă echipa de pe locul 9 este la mai mult de patru meciuri în urma formaţiei de pe locul 8, aceasta se califică direct în play-off, iar dacă formaţia de pe poziţia a noua este la patru meciuri sau mai puţin distanţă va avea loc un baraj între ele. Echipa de pe 8 trebuie să obţină o victorie pentru a se califica, iar cea de pe locul 9 are nevoie de două succese.Acest plan exclude cele mai slab clasate opt echipe din campionat, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves şi Golden State Warriors, informează Agerpres