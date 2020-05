Michael Jordan și-a atras cu documentarul "The Last Dance" și antipatia celui mai important coechipier din perioada Chicago Bulls

Om de bază în echipa câștigătoare a lui Bulls, Pippen s-a arătat "dezamăgit" și "atât de nervos" după ce a vizionat documentarul "The Last Dance" al celor de la ESPN.





Marele Jordan spune în episodul al doilea al documentarului că Scottie a fost egoist. Motivul: a întârziat o intervenție chirurgicală la gleznă până chiar în debutul sezonului 1997-1998, acest lucru obligându-l să rateze două luni importante (din cauza unei dispute contractuale cu managerul general Jerry Krause).







De asemenea, Jordan l-a arătat cu degetul pe coechipierul său pentru meciul 7 al finalei Conferinței de Est din 1990, unul pierdut împotriva celor de la Detroit Pistons.











Michael Jordan, fostul mare baschetbalist din NBA, a stârnit un val de reacţii după ce a lansat documentarul „The Last Dance”, în care vorbeşte despre ultimul lui sezon la echipa Chicago Bulls, în perioada 1997-1998. În acel an, Jordan & Co. au câştigat al şaselea titlu din NBA.







Născut pe 25 septembrie 1965, Scottie Pippen a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Chicago Bulls. Fostul baschetbalist a participat activ la cele șase titluri câștigate de Bulls în perioadele 1991-1993 și 1996-1998.