EHF: Măsuri fără precedent - Naţionala feminină a României, direct la turneul final CE2020

​Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a anunţat, vineri, măsuri drastice în privinţa cupelor europene şi a meciurilor în care sunt angrenate echipele naţionale în acest an, măsuri luate în contextul răspândirii pandemiei Covid-19 la nivel continental. Naţionala de handbal masculin a României pierde şansa drumului spre calificare la CM2021, iar cea feminină este calificată direct la turneul final al CE2020.





Ce spune Cristina Neagu despre aceste decizii.





În urma şedinţei Comitetului Executiv al EHF, de vineri, s-au comunicat următoarele măsuri:



Liga Campionilor



Masculin – meciurile din optimile de finală, fază în care urma să joace şi Dinamo Bucureşti cu PSG, şi sferturile de finală au fost anulate; la Turneul Final Four, programat, la Koln, în 28-29 decembrie, vor juca astfel primele două clasate din grupele valorice A şi B la finalul fazei grupelor, adică FC Barcelona, PSG, THW Kiel, Veszprem HC.



Feminin – meciurile din sferturile de finală, din iunie, în care sunt angrenate şi SCM Râmnicu Vâlcea şi CSM Bucureşti, au fost anulate, şi se caută soluţii pentru a fi jucate înaintea Turneului Final Four, programat în 5-6 septembrie, la Budapesta. Datele pot suferi modificări, în funcţie de consultările cu forul naţional ungar, iar dacă vor fi amânate, sferturile de finală vor fi anulate, astfel că la Turneul Final Four vor evolua primele două clase la finalul grupelor principale, adică Metz Handball, Team Esbjerg, Györi ETO KC, Brest Bretagne Handball.



Cupa EHF, Challenge Cup – toate meciurile, feminine şi masculine, sunt anulate. Sezonul se încheie fără Turneul Final Four în Cupa EHF masculină.



Campionatul European feminin 2020



Toate meciurile din calificări rămase de jucat au fost anulate, iar pe baza clasamentului final al ediţiei din 2018 la turneul final s-au calificat echipele Franţa, Rusia, Olanda, România, Suedia, Ungaria, Muntenegru, Germania, Serbia, Spania, Slovenia, Polonia, Cehia şi Croaţia, plus gazdele Norvegia şi Danemarca. Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc în 18 iunie.



Campionatul Mondial masculin 2021



România pierde şansa drumului de calificare la turneul final, pentru că toate meciurile de calificare europene au fost anulate. Astfel, din Europa, la turneul final al CM2021 se califică, pe baza clasamentului final al CE2020, echipele Slovenia, Germania, Portugalia, Suedia, Austria, Ungaria, Belarus, Islanda, Cehia, Franţa, alături de Spania, Croaţia şi Norvegia, medaliatele CE2020, plus Danemarca, în calitate de campioană mondială.



Desfăşurarea Campionatelor Europene la nivel juvenil se află încă în discuţii pentru anul 2021, CE under 16 feminin din această vară a fost anulat.



La nivelul calificărilor olimpice, la feminine rămân stabilite turneele din martie 2021, când România va juca în Muntenegru. O decizie modificată poate surveni în urma discuţiilor dintre IHF şi CIO, informează News.ro.