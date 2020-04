Liga Națională de handbal se va relua dacă nu va fi prelungită starea de urgență

La şedinţa CA de miercuri s-au înregistrat 10 voturi pentru şi patru împotrivă, astfel că meciurile de handbal se vor relua din 1 iunie, fără spectatori.La feminin, primele meciuri ar urma să aibă loc în 5 iunie, cu ultimele două sferturi ale Cupei României, între CSM Bucureşti – CSM Slatina şi SCM Râmnicu Vâlcea – Dunărea Brăila, urmate de partidele din Liga Naţională, începând cu 10 iunie.FRH ia în considerare, în continuare, varianta propusă iniţial cu mai multe turnee pentru încheierea stagiunii.La masculin se vor juca, tot din 1 iunie, restanţele SCM Timişoara – HC Buzău (etapa a XXIII-a) şi Potaissa Turda – Dinamo Bucureşti (etapa a X-a).Ulterior reluării Ligii Naţionale, în perioada 9-11 iunie, toate echipele ar urma să se reunească într-o localitate unde să se joace ultimele trei etape, sub formă de turneu.Ultima competiţie ar fi Turneul Final Four al Cupei României, reprogramat în 24-25 iunie, la Constanţa.De asemenea, calendarul pentru barajul de promovare/retrogradare include un turneu, între 27-29 iunie.FRH a mai precizat că înaintea reluării competiţiilor toate cluburile vor reface vizitele medicale, iar sportivii să aibă în plus şi o examinare EKG.Forul naţional nu a făcut vreo referire şi la testările sportivilor pentru noul coronavirus, informează News.ro.