​WNBA: Sabrina Ionescu, prima alegere la draft: "Vreau să fiu mai mult decât o jucătoare de baschet la New York"

''Sunt încântată și vreau să fiu ceva mai mult decât o jucătoare de baschet la New York'', a declarat Sabrina Ionescu. citată de Reuters.

Ionescu provine de la Universitatea Oregon şi a stabilit noi recorduri în campionatul universitar (NCAA), fiind primul jucător cu 2.000 de puncte, 1.000 de recuperări şi 1.000 de pase decisive, reuşind şi 26 triple duble. Ea a fost una dintre cele şase jucătoare care au câştigat premiul John Wooden pentru cel mai bun jucător la nivel de colegiu în sezoane consecutive.

Sabrina Ionescu, fiica unor imigranţi români, vine la New York pentru a revitaliza echipa locală, care a înregistrat cele mai slabe două sezoane din istoria sa.

''Nu simt nicio presiune. Vor fi suişuri şi coborâşuri şi sunt pregătită să le abordez cu capul înainte'', a subliniat Ionescu de la locuinţa sa din Walnut Creek (California).

Sabrina Ionescu (22 ani), deja supranumită ''Lady Liberty'' de New York Post, a semnat un contract pe mai mulţi ani cu celebra firmă de echipament sportiv Nike şi a precizat că va folosi acest prilej să aducă oamenii la meciuri.

De remarcat că Liberty a avut cinci alegeri din primele 15 la draftul WNBA de anul acesta.

Nu este clar când Sabrina Ionescu va avea şansa debutului în WNBA din cauza pandemiei de coronavirus. Noul sezon era programat să înceapă pe 15 mai, dar campionatul este suspendat până la noi ordine.

