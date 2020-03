După transferul germanei Shenia Minevskaj, SCM Râmnicu Vâlcea (campioana en-titre la handbal feminin) a anunțat că din vară se va alătura echipei și norvegianca Maren Nyland Aardahl (26 de ani) de la SG BBM Bietigheim.





Maren Nyland Aardahl este născută în 2 martie 1994, la Trondheim. Are 183 cm înălțime și evoluează pe postul de pivot. De-a lungul carierei, norvegianca a mai trecut pe la echipele Byasen Handball şi SG BBM Bietigheim.



În actuala ediţie a Ligii Campionilor, Aardahl a marcat 20 de goluri.



”Sunt nerăbdătoare să mă alătur în această vară echipei SCM Ramnicu Vâlcea. Cred că am luat cea mai potrivită decizie. Vâlcea este următorul pas în cariera mea! Sper din tot sufletul să fie bine pentru toată lumea. Am văzut că strategia antrenorului Florentin Pera este bazată pe o apărare solidă, puternică în zona centrală. Cred că pot să mă încadrez la acest proiect”, a spus handbalista nordică după semnarea contractului.