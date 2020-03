VIDEO ​NHL: Henri Richard, jucătorul cu cele mai multe victorii în Cupa Stanley, a murit la 84 de ani

Henri Richard, fratele mai mic al lui Maurice "Rocket" Richard, o altă mare figură a lui Canadiens, a fost inclus în panteonul gloriilor hocheiului nord-american, Hall of Fame, în 1979.

Supranumit "The Pocket Rocket" (racheta de buzunar), datorită taliei sale reduse (1,70 m), "Henri Richard a fost unul dintre adevăraţii uriaşi ai acestui joc", a declarat conducătorul NHL, Gary Bettman.

"Toată familia NHL deplânge moartea acestui învingător incomparabil, lider, gentleman şi ambasador al sportului nostru şi al lui Montreal Canadiens", a adăugat Bettman.

Fraţii Richard au câştigat împreună cinci Cupe Stanley consecutive, între 1956 şi 1960. Henri Richard şi-a adăugat apoi în palmares ale şae titluri de campion al NHL, în 1965, 1966, 1968, 1969, 1971 şi 1973, înainte de a se retrage, după o carieră de două decenii.

Henri Richard este cel mai titrat jucător din cele patru campionate profesioniste nord-americane, la egalitate cu Bill Russell, legendarul jucător al echipei de baschet Boston Celtics, campion al NBA de unsprezece ori.

Teams across the League yesterday honored the late Henri Richard. #MerciHenri pic.twitter.com/kA7au7MsbK

11 Stanley Cups \uD83D\uDC4F



Today, we remember the life and career of Henri Richard. pic.twitter.com/iFrBbFpA9a