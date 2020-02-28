​VIDEO NBA: Los Angeles Lakers, victorie clară și fără LeBron James (Rezultatele zilei)

Philadelphia 76-ers - New York Knicks 115-106
Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 106-100
Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 112-108
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 86-116
JaKarr Sampson hustles on both ends to earn your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/Lv9c0ypji6— NBA TV (@NBATV) February 28, 2020
nothing gets in @Chimezie_Metu's way \uD83D\uDE31@USC_Hoops ↗️ @spurs ➡️ @austin_spurs pic.twitter.com/yVWZs8zMFu— NBA G League (@nbagleague) February 28, 2020
Kuz on the break!— NBA (@NBA) February 28, 2020
\uD83D\uDCFA: @NBAonTNT pic.twitter.com/n0VIqfMy8M
JaVale gets WAY up for the oop slam.— NBA (@NBA) February 28, 2020
\uD83D\uDCFA: @NBAonTNT pic.twitter.com/VOIAd4QR0J
Eric Paschall with AUTHORITY. \uD83D\uDCAA— NBA (@NBA) February 28, 2020
\uD83D\uDCFA: @NBAonTNT pic.twitter.com/Ud64VqMuaR
\uD83E\uDD2F @Mfiondu Kabengele \uD83E\uDD2F@FSUHoops ↗️ @LAClippers ➡️ @ACClippers pic.twitter.com/kbTFuEauhi— NBA G League (@nbagleague) February 28, 2020