​VIDEO NBA: Los Angeles Lakers, victorie clară și fără LeBron James (Rezultatele zilei)

​Los Angeles Lakers a bifat a 45-a victorie din sezonul regulat după ce a trecut, în Chase Center (San Francisco), de Golden State Warriors (116-86). Chiar și fără LeBron James, liderul din conferința de Vest a dominat disputa.



Anthony Davis (23 de puncte, 3 recuperări și două pase decisive) și Kyle Kuzma (18/3/3) au fost cei mai buni oameni ai celor de la Lakers.

În Chase Center au fost 18.064 de spectatori.

S-au disputat în NBA:



Philadelphia 76-ers - New York Knicks 115-106

Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 106-100

Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 112-108

Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 86-116

Clasamentele din cele două conferințe:



VEST:

EST:



NBA Show:

JaKarr Sampson hustles on both ends to earn your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/Lv9c0ypji6