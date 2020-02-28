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​VIDEO NBA: Los Angeles Lakers, victorie clară și fără LeBron James (Rezultatele zilei)

de A.I.     HotNews.ro
Vineri, 28 februarie 2020, 11:47 Sport | Teamball


NBA, logo
NBA, logo
Foto: nba.com
​Los Angeles Lakers a bifat a 45-a victorie din sezonul regulat după ce a trecut, în Chase Center (San Francisco), de Golden State Warriors (116-86). Chiar și fără LeBron James, liderul din conferința de Vest a dominat disputa.

Anthony Davis (23 de puncte, 3 recuperări și două pase decisive) și Kyle Kuzma (18/3/3) au fost cei mai buni oameni ai celor de la Lakers.
În Chase Center au fost 18.064 de spectatori.

S-au disputat în NBA:

Philadelphia 76-ers - New York Knicks 115-106
Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 106-100
Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 112-108
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 86-116

Clasamentele din cele două conferințe:

VEST:



EST:




Rezumatul partidei dintre Philadelphia 76-ers și New York Knicks.

NBA Show:






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