​VIDEO NBA: Victorie pentru Los Angeles Lakers / Utah Jazz, învinsă de San Antonio Spurs

S-au disputat în NBA:

Orlando Magic vs Dallas Mavericks 106-122

Washington Wizards vs Cleveland Cavaliers 108-113

New York Knicks vs Indiana Pacers 98-106

Toronto Raptors vs Phoenix Suns 118-101

Minnesota Timberwolves vs Boston Celtics 117-127

Oklahoma City Thunder vs Denver Nuggets 113-101

Utah Jazz vs San Antonio Spurs 104-113

Los Angeles Lakers vs Memphis Grizzlies 117-105

Portland Trail Blazers vs New Orleans Pelicans 115-128

Malcolm Brogdon's slick feed earns your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/9WlPMQz7LZ

\uD83D\uDCAA Zion leads Pels with 25 PTS \uD83D\uDCAA@Zionwilliamson drops 20+ for the 7th straight game, helping the @PelicansNBA win in Portland!#NBARooks #WontBowDown pic.twitter.com/gZk09E8cyc